Asgari ücrette her mesleğe ayrı zam önerisi! Uzman isim emsal kanunu açıkladı

13 Aralık 2023 14:57 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 15:04

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Mynet

Ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip asgari ücretin belirlenmesi için süreç başladı. Milyonlarca çalışan için gözler ikinci toplantıya çevrilirken, bölgesel asgari ücret konusu yeniden gündeme geldi. Peki İstanbul'a ayrı Ankara'ya ayrı asgari ücret uygulanabilir mi? Asgari ücret ne kadar olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRETTE İLK RAKAMLAR MASAYA GELİYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Ankara'da gerçekleşti. Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıda hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden kritik toplantıda dikkat çeken açıklamalar gelirken, ilk buluşmada rakam çıkmadı. Taraflar, 18 Aralık 8 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da bir kez daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelecek. İkinci toplantıda tarafların somut beklentilerinin dile getirmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre ikinci toplantıda işveren kesiminin ilk kez asgari ücret için rakam verecek.

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET GÜNDEMDE

Enflasyonun hızla artmasıyla büyükşehirlerde artan yaşam maliyeti, son yıllarda asgari ücret için bölgesel uygulamayı gündeme getirdi. SGK Uzmanı Emin yılmaz, bölgesel asgari ücret önerilerine ilişkin açıklamada bulundu. 1957 ila 1975 seneleri arasında bölgesel asgari ücret uygulandığını hatırlatan Yılmaz, " O dönem bu konu Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. ‘Eşit işe eşit ücret’ kanun maddesi gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi bölgesel asgari ücreti komple kaldırdı. Bu bence de doğru bir karardır” dedi.

MESLEK MESLEK ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Bölgesel asgari ücretin büyükşehirlere göçleri arttıracağını ve bu durumun hakkaniyetli bir uygulama olmayacağının altını çizen uzman isim asgari ücret zammı için çok dikkat çeken bir çözüm önerisinde bulundu. Şu an için Sosyal Güvenlik Kurumu’da (SGK) 7200 meslek kodu olduğunu dile getiren Emin Yılmaz, bu kodlara göre asgari ücret belirlemenin doğru olacağını belirtti.

Yılmaz, şunları söyledi: "Asgari ücrete zam yapılması yasalarda yer alır ama onun üzerindeki maaşlara zam yapılması yasalarda yoktur. Bu tamamen işverenin inisiyatifine kalmıştır. Ama işverenler maliyetleri karşılayamadığı takdirde nitelikli personelin ücreti asgari ücrete yaklaşıyor. Bu da günümüzde en düşük ücretin ortalama maaş olmasını sağlıyor. Bu yüzden tek çözüm noktası meslek koduna göre ücret belirlenmesi.”

ASGARİ ÜCRET İÇİN EMSAL KANUN

Bu uygulama için altyapının da hazır olduğunu ifade eden Yılmaz, “Yabancıların çalışma hayatını düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nunda niteliklere göre asgari ücret verilmesine yönelik düzenleme var. Bunu yabancılara uygulayıp da neden kendi işçimize uygulamıyoruz. Bu uygulama bir de memurlarımızda var. Memurların ücret standartları her mesleğin içerisinde farklı. Doktorun, hemşirenin, öğretmenin ücreti farklı. Dereceniz, kademeniz, uzmanlığınız eklendiğinde o ücretler yukarı doğru zaten çıkıyor. Bunun özel sektör çalışanlarına da uygulanması lazım. Böyle olursa sorun da tarihe karışacaktır. Çünkü yasalar kırmızı çizgileri çizmiş olacak” dedi.

ASGARİ ÜCRET HANGİ ORANDA KAÇ TL OLACAK?

Yeni yılda asgari ücretin en az yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bu oranla net asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Refah payı eklenmesiyle oran yüzde 45, hatta yüzde 50'ye ulaşabilir. Yüzde 45'lik zam durumunda asgari ücret 16 bin 533 liraya çıkacakken, yüzde 50'lik zam durumunda ise yeni asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

İşte oran oran asgari ücrete yapılacak zam miktarı...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;