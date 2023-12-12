Ersan Şen ‘Daha fazla soruna yol açıyor’ diyerek yeni asgari ücret zammını açıkladı! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

12 Aralık 2023 14:47 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 14:48

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında kritik sürece girildi. Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Henüz işveren ve işçiler arasında ortak bir rakama ulaşılmazken Prof. Dr. Ersan Şen’den yeni açıklama geldi. Ersan Şen ‘Daha fazla soruna yol açıyor’ diyerek yeni asgari ücret zammını açıkladı! Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Bu rakam ilk kez telaffuz edildi.

İLK TOPLANTIDA SONUÇ ÇIKMADI

2024 asgari ücret zammı ile ilgili ilk kritik toplantı gerçekleştirildi. Toplantının açılışında söz alan Çalışma Bakanı Işıkhan, “Komisyon asgari ücreti belirlerken işçilerin geçim şartlarını ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu göz önünde bulunduracaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Yapılan toplantıda işveren ve işçiler arasında net bir rakam üzerinden uzlaşamadı. İkinci toplantı ise 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

ERSAN ŞEN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI: ‘DAHA FAZLASI SORUN OLUR’

‘Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?’ sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Ersan Şen, ilk kez beklediği rakamı açıkladı. 10 milyonu aşkın çalışanın beklediği soruyu yanıtlayan Şen, 17 bin ve üstünü işaret etti. Daha fazla zammın sorun olacağını belirten Şen, "Ekonomist arkadaşlarla görüştüm. Seçim baskısını da hesaba katmak kaydıyla benim beklentim, 17 bin 500 lira ila 18 bin aralığında. Daha fazlası soruna yol açıyor.” dedi.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Asgari ücret zammı için 15 üyeli komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki ilk toplantısını gerçekleştiriliyor. Asgari ücret toplantısı yapıldı. 2.toplantı ise 18 Aralık tarihinde yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan; 2024 yılı asgari ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısına hoş geldiniz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarımıza bugün itibarıyla başlıyoruz.

Tespit edilecek asgari ücretin çalışma hayatımızda yer alan tüm paydaşlara hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Komisyona şimdiden teşekkür etmek istiyorum." dedi.