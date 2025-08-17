Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > "Asrın felaketi" sonrası harekete geçilmişti! Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden... Adıyaman İndere Toplu Konutları'nda sona gelindi

"Asrın felaketi" sonrası harekete geçilmişti! Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden... Adıyaman İndere Toplu Konutları'nda sona gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Asrın felaketi&quot; sonrası harekete geçilmişti! Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden... Adıyaman İndere Toplu Konutları&#039;nda sona gelindi
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde Adıyaman büyük hasar almıştı. Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden birisine ev sahipliği yapan kentte 65 bin kişinin yaşayacağı tahmin edilen İndere Konutları'ndaki çalışmalarda sona gelindi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman da büyük hasar almıştı. Kentte onlarca bina yıkılırken, çok sayıda yapı da hasar görmüştü. Adıyaman'da depremzedelere yapılan kalıcı konutlar ve köy evlerinde sona yaklaşıldı. Yıl sonuna kalmadan konutların tamamını depremzedelere teslim edilmesi bekleniyor.

İNDERE TOPLU KONUTLARI'NDA SONA GELİNDİ

Kentte binlerce işçinin aylardır çalıştığı İndere şantiye alanı, kentin yeni yüzü oluyor. Yaklaşık 65 bin kişinin yaşayacağı tahmin edilen İndere Toplu Konutları'nda bir taraftan da iş yerleri, eğitim yuvaları, sağlık ve gençlik merkezleri ile ibadethanelerin inşaatı devam ediyor. Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birisi olan ve 5 milyon metrekarelik alanda inşa edilen İndere Toplu Konutları yakın zamanda depremzedelere yuva olacak.

Emlak Konut Uzmanı İnşaat Mühendisi Polat Yerlikaya, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ÇALIŞMALARIMIZIN SON NOKTASINA GELDİK"

"Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden bir tanesi olan İndere bölgesindeyiz. 5 milyon metrekarelik devasa bir şantiyede çalışmalarımızın son noktasına geldik. İmalatlarımızı artık sonlandırıyoruz. Bu son düzlükte sadece altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve peyzaj işleri kaldı"

16 BİN 467 KONUT, 355 DÜKKAN YAPILDI

Emlak Konut Kontrol Amiri İrfan Suçin ise konuyla ilgili "İndere bölgesinde burada yaklaşık 16 bin 467 konut, artı 355 de dükkan ürettik. Burada bulunan tüm hak sahiplerini anahtar teslimlerini yapmak üzere İndere bölgesine davet ettik. Burada bir çok vatandaşın da anahtarlarını teslim ettikten sonra oturumlarını sağlayabilmek için gerekli aksiyonları aldık. Vatandaşlar burada yaşamaya başladı. Vatandaşlarımızın geri dönüşleri bizi çok mutlu ediyor. Burada güvenli yapılarda güvenle, nezih bir şekilde yaşamaları ve bunları bize geri bildirim olarak yansıtmaları gerçekten bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Katliam ordusu yeni aşamaya geçiyor! "Karadan havadan vuracağız"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Artık günler kaldı! İslam Memiş o yatırımcılara 'yükseliş' müjdesi verdi: Yüzünüz gülecek - EkonomiArtık günler kaldı! O yatırımcılara müjde verdiTürkiye'deki dev holdingin gözü ünlü firmanın madenlerinde! 1 milyar dolarlık krizi sona erdirecek hamle - EkonomiTürkiye'deki dev holdingin gözü ünlü firmanın madenlerinde!Atanamayınca yılmadı! 30'la başladı 1700 oldu... Yeni işinde siparişlere yetişemiyor - EkonomiYeni işinde siparişlere yetişemiyorFiyatı 1 yılda 4 kat arttı bunu duyan çiftçi tarlasına koştu! Sadece o kentin üreticisi mutlu - EkonomiFiyatı 1 yılda 4 kat arttı, duyan ekmeye başladı76 farklı işlemden geçiyor, inşaat çivisini bile kesebiliyor! 18 bin koçtan elde edildi... Yapması 2 yıl sürüyor - Ekonomiİnşaat çivisini bile kesebiliyor! Yapması 2 yılAnlaşma olmazsa memur iş bırakacak! Bugün Çalışma Bakanlığında görüşme yapacaklar - EkonomiAnlaşma olmazsa memur iş bırakacak
Sonraki Haber Yükleniyor...