"Asrın felaketi" sonrası harekete geçilmişti! Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden... Adıyaman İndere Toplu Konutları'nda sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman da büyük hasar almıştı. Kentte onlarca bina yıkılırken, çok sayıda yapı da hasar görmüştü. Adıyaman'da depremzedelere yapılan kalıcı konutlar ve köy evlerinde sona yaklaşıldı. Yıl sonuna kalmadan konutların tamamını depremzedelere teslim edilmesi bekleniyor.

İNDERE TOPLU KONUTLARI'NDA SONA GELİNDİ

Kentte binlerce işçinin aylardır çalıştığı İndere şantiye alanı, kentin yeni yüzü oluyor. Yaklaşık 65 bin kişinin yaşayacağı tahmin edilen İndere Toplu Konutları'nda bir taraftan da iş yerleri, eğitim yuvaları, sağlık ve gençlik merkezleri ile ibadethanelerin inşaatı devam ediyor. Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birisi olan ve 5 milyon metrekarelik alanda inşa edilen İndere Toplu Konutları yakın zamanda depremzedelere yuva olacak.

Emlak Konut Uzmanı İnşaat Mühendisi Polat Yerlikaya, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ÇALIŞMALARIMIZIN SON NOKTASINA GELDİK" "Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden bir tanesi olan İndere bölgesindeyiz. 5 milyon metrekarelik devasa bir şantiyede çalışmalarımızın son noktasına geldik. İmalatlarımızı artık sonlandırıyoruz. Bu son düzlükte sadece altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve peyzaj işleri kaldı"

16 BİN 467 KONUT, 355 DÜKKAN YAPILDI

Emlak Konut Kontrol Amiri İrfan Suçin ise konuyla ilgili "İndere bölgesinde burada yaklaşık 16 bin 467 konut, artı 355 de dükkan ürettik. Burada bulunan tüm hak sahiplerini anahtar teslimlerini yapmak üzere İndere bölgesine davet ettik. Burada bir çok vatandaşın da anahtarlarını teslim ettikten sonra oturumlarını sağlayabilmek için gerekli aksiyonları aldık. Vatandaşlar burada yaşamaya başladı. Vatandaşlarımızın geri dönüşleri bizi çok mutlu ediyor. Burada güvenli yapılarda güvenle, nezih bir şekilde yaşamaları ve bunları bize geri bildirim olarak yansıtmaları gerçekten bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.