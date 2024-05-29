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Bakan Bayraktar 'hedefimize yaklaşıyoruz' diyerek duyurdu: Dünyada ilk 11, Avrupa'da 5'inciyiz

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Alparslan Bayraktar, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yenilenebilir kaynaklarla üretilen elektrikle Türkiye'nin hem ithalatı önlediğini hem de 2053 Net Sıfır Karbon hedefine adım adım yaklaştığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, yenilenebilir enerji kurulu gücünde ise 11'inci sıraya yükseldiğimizi açıkladı.

Yenilenebilir enerjide son dönemde atağa geçen ve hedef olarak her yıl 5 bin megavatlık kurulu gücü devreye almayı hedefleyen Türkiye, adım adım yükseliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin en fazla yenilenebilir enerji kurulu gücüne sahip ülkeler sıralamasında 11'inci sıraya yükseldiğini bildirdi.

TÜRKİYE BİR SIRA DAHA YÜKSELDİ

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) yayımladığı kurulu güç istatistikleri sıralamasında Çin ilk sırada yer alırken onu ABD ve Brezilya izliyor. Brezilya'yı Hindistan, Almanya, Japonya, Kanada, İspanya, Fransa ve İtalya takip ediyor. Daha önceki sıralamada 12'nci olan Türkiye, 58 bin 462 megavat kurulu güç ile 11'inci sırada yer alıyor.

BAYRAKTAR: AVRUPA'DA BEŞİNCİYİZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Türkiye'nin kurulu güç sıralamasında 11'inciliğe yükseldiğini belirterek, "Yenilenebilir enerjide dünya ilk 11'ine girdik, Avrupa'da 5'inciyiz. Türkiye, güneş kaynağını, rüzgarlarını, hidrolik kaynaklarını, jeotermal kaynaklarını bütün yenilenebilir kaynaklarını belli bir program dahilinde ekonomisine kazandırma hedefiyle hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yenilenebilir enerji alanında her yıl 5 bin megavatlık kurulu gücü devreye almayı hedeflediklerine işaret ederek, "Güneşte 3 bin 500 megavat, rüzgarda da 1500 megavat olacak şekilde 2035'e kadar 12 yıl boyunca toplam 60 bin megavatlık yeni kurulu güce ulaşmak istiyoruz. 2024 Nisan itibariyle 1400 megavatı aşmış durumdayız. Yıl sonunda mutlaka 5 bin megavat hedefini yakalayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"HEDEFİMİZE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ"

Toplam 110 bin megavat kurulu gücün 25 bin megavatını güneş ve rüzgar enerjisinin oluşturduğunu aktaran Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"25 bin megavat kurulu gücümüz yıl sonunda 30 bin megavata, 2025'te 35 bin megavata çıkacak. Böylece 2035'e kadar koyduğumuz hedef, bu 25 bin megavatın yaklaşık 90 bin megavata kadar gitmesi. Yenilenebilir kaynaklarla ürettiğimiz elektrik ile hem ithalatı önlüyor hem de 2053 Net Sıfır Karbon hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Yenilenebilir bağlamında ürettiğimiz her kilovatsaat elektrik, ithal ettiğimiz doğal gazın, kömürün ve petrolün azalması anlamına geliyor."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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