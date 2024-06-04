Bakan Işıkhan emekli ikramiyeleri ile ilgili detayları paylaştı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 4 Haziran 2024 22:34 - Güncelleme: 4 Haziran 2024 22:48 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin merakla gözlediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili ayrıntıları açıkladı. Bakan Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini ifade etti.