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Bakan Işıkhan emekli ikramiyeleri ile ilgili detayları paylaştı

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Bakan Işıkhan emekli ikramiyeleri ile ilgili detayları paylaştı

Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin merakla gözlediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili ayrıntıları açıkladı. Bakan Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağımı açıklamasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiyelerin yatırılacağı tarihlerin detaylarını paylaştı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

DETAYLARI AÇIKLADI

Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

- 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde,

Bakan Işıkhan emekli ikramiyeleri ile ilgili ayrıntıları açıkladı - 1. Resim

- 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde,

- 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.

Bakan Işıkhan emekli ikramiyeleri ile ilgili ayrıntıları açıkladı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
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