Bakan Işıkhan emekli ikramiyeleri ile ilgili detayları paylaştı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin merakla gözlediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili ayrıntıları açıkladı. Bakan Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağımı açıklamasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiyelerin yatırılacağı tarihlerin detaylarını paylaştı.
Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:
DETAYLARI AÇIKLADI
Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.
- 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde,
- 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde,
- 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.
Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.