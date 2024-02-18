Bakan Kacır Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü: Yatırımların artırılması için çalışacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih ile görüştü. Görüşmeyi fotoğraflı bir şekilde sosyal medyadan paylaşan Kacır, "Ekonomik ilişkilerimizi daha ileri bir noktaya taşıyacak adımları istişare ettik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin X hesabı üzerinden fotoğraflı paylaşım yapan Kacır, ekonomik ilişkileri daha ileri noktaya taşıyacak adımları istişare ettiklerini bildirdi.

Kacır'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Khalid Al-Falih ile İstanbul’da görüştük.

Ekonomik ilişkilerimizi daha ileri bir noktaya taşıyacak adımları istişare ettik.

Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu ile Milli Teknoloji Hamlemizin kesişim alanlarında karşılıklı yatırımların artırılması, sanayi sektörlerimizin entegrasyonu ve dijital ekonomi, girişimcilik ve inovasyon alanlarında iş birliğinin ilerletilmesi için çalışacağız."