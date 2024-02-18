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    • Haberler > Ekonomi > Bakan Kacır Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü: Yatırımların artırılması için çalışacağız

    Bakan Kacır Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü: Yatırımların artırılması için çalışacağız

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Bakan Kacır Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü: Yatırımların artırılması için çalışacağız
    Bakan Kacır, Suudi Arabistan, Ekonomi, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih ile görüştü. Görüşmeyi fotoğraflı bir şekilde sosyal medyadan paylaşan Kacır, "Ekonomik ilişkilerimizi daha ileri bir noktaya taşıyacak adımları istişare ettik" dedi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

    Görüşmeye ilişkin X hesabı üzerinden fotoğraflı paylaşım yapan Kacır, ekonomik ilişkileri daha ileri noktaya taşıyacak adımları istişare ettiklerini bildirdi.

    Kacır'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

    "Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Khalid Al-Falih ile İstanbul’da görüştük.

    Ekonomik ilişkilerimizi daha ileri bir noktaya taşıyacak adımları istişare ettik.

    Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu ile Milli Teknoloji Hamlemizin kesişim alanlarında karşılıklı yatırımların artırılması, sanayi sektörlerimizin entegrasyonu ve dijital ekonomi, girişimcilik ve inovasyon alanlarında iş birliğinin ilerletilmesi için çalışacağız."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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