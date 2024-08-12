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Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı: Bankalarda enflasyon muhasebesi masada

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Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı: Bankalarda enflasyon muhasebesi masada

Ekonomi Haberleri

Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandı. Kritik toplantıda, bankacılık sektöründe enflasyon muhasebesi uygulamasının hazırlıkları ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kritik toplantının ardından yaptığı açıklamada bankacılıkta enflasyon muhasebesinin ele alındığını bildirdi.

Bakanlık sitesinde de yer alan açıklamada, toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümün kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Komite, bankacılık sektöründe enflasyon muhasebesi uygulamasının hazırlıkları ve sektöre olası etkileri ile sektörde derecelendirme notu kullanımının etkinliği hususlarını ele almıştı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, iklim değişikliğinin finansal istikrara etkilerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir finans alanında ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanması amacıyla Komite bünyesinde bir çalışma grubunun kurulması kararlaştırıldı.

Açıklamada, "Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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