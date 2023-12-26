Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Bakan Şimşek: Enerjide dışa bağımlılığı azaltıyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşen toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıyor ve arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz. Türkiye'nin bu alanda rekabet gücünü artırmayı ve 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz.

    Bakan Şimşek: Enerjide dışa bağımlılığı azaltıyoruz
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı (IEA) Fatih Birol'u Bakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. İş dünyasının önde gelen temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşen toplantıya ilişkin Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Küresel enerji piyasalarındaki son eğilimleri, yenilenebilir ve temiz enerjide Çin'in artan ağırlığını, COP28'de çizilen çerçeveyi ve Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi temel konuları derinlemesine tartışma fırsatı bulduk.

    HEDEF 2053

    Enerji alanındaki paradigma değişimlerine hazır olmayı çok önemsiyoruz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjide oldukça büyük bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelimizi en iyi şekilde kullanarak enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıyor ve arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz. Türkiye'nin bu alanda rekabet gücünü artırmayı ve 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Orta Vadeli Program'ımızda, makrofinansal istikrarı sağlamanın yanında yapısal dönüşüme de büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede mali disiplinin tesisiyle oluşturacağımız alan, yeşil ve dijital dönüşümde hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracak."

    Düzenleyen: Ahmet Polat - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Enerji
    Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek: Enerjide dışa bağımlılığı azaltıyoruz
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Tapuda büyük değişiklik! Birden fazla evi olanlar yandı - EkonomiTapuda büyük değişiklik! Birden fazla evi olanlar yandıKredi kartı kullananlar dikkat! - EkonomiKredi kartı kullananlar dikkat!'Borsanın en karanlık ismi' gözaltında - Ekonomi'Borsanın en karanlık ismi' gözaltındaMilyonlarca çalışanın gözü yarınki Kabine Toplantısı'nda! - EkonomiMilyonlarca çalışanın gözü yarınki Kabine Toplantısı'nda!Halka arz nedir, nasıl alınır? - EkonomiHalka arz nedir, nasıl alınır?En büyük endişe ücret: Üç çalışandan biri yeni iş arıyor - EkonomiEn büyük endişe ücret: Üç çalışandan biri yeni iş arıyorAsgari ücrette üçüncü toplantı ne zaman? - EkonomiAsgari ücrette üçüncü toplantı ne zaman?
    Sonraki Haber Yükleniyor...