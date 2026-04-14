Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada şeffaflığı artırmak ve vatandaşı yanıltan bilgilerin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bakanlık tarafından yeni bir adım daha atıldı. Bakanlık, yenilebilir buzlu ürünlerde dondurma algısını oluşturan yanıltıcı ifadeleri yasakladı.

"İSİMDE NETLİK SEÇİMDE GÜVEN"

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. "İsimde netlik seçimde güven" başlığıyla yayınlanan paylaşımda "Yenilebilir buzlu ürünlerde 'dondurma' algısı oluşturan yanıltıcı ifadeleri yasakladık. Şeffaf etiketleme ve doğru bilgilendirme ile tüketicimizin yanındayız." ifadeleri yer aldı.

"DOĞAL, TAZE, GÜNLÜK" İFADELERİNE STANDART GETİRİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı daha önce de Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu üzerinde kapsamlı bir revizyona gitmişti. Yeni düzenleme doğrultusunda gıda ambalajlarında yer alan "doğal", "taze", "günlük" gibi ifadelerin kullanımına net standartlar getirildi.

Söz konusu düzenleme kapsamında bakanlık, yanıltıcı görsellerin ve çocuk gelişimini olumsuz etkileyebilecek tasarımlar ile içeriklerin kullanımına sınırlandırmalar getirirken, bu sayede aldatıcı ürün görselleri ile çocukları hedefleyen zararlı ürünlerin "albenisinin" azalacağı öngörülüyor.

Özellikle çocukları özendiren, paketlerde meyve işaret ve görsellerinin kullanımı ile bazı figürlerin paketlerde yer verilmesiyle ilgili yapılan yeni düzenleme pek çok gıda üreticisine yaptırımları öngörüyor.

