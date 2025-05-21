Batik, yeni sahipleri ile yurt dışında büyüyecek

Hazır giyim sektörünün köklü markalarından Batik, yeni sahipleri ile yatırım hamlesine hazırlanıyor. İzmir merkezli Azra Plus Tekstil tarafından bu yılın başında satın alınan Batik’in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kahraman, markayı hak ettiği yere getirmek için çalışacaklarını söyledi.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Ziyal Ailesi’ne ait olan Batik’in 2019’da mali bir sıkıntı yaşadığını, ardından 2020 yılında Yılmazlar Mağazacılık tarafından satın alındığını dile getiren Kahraman, süreci şöyle anlattı: Geçtiğimiz yıl Batik’in 23 mağaza ile en büyük bayisi olan MyGlobe şirketinin sıkıntıya girmesi, şirketin merkezini de olumsuz etkiledi. Bunun üzerine markanın satışı için çeşitli firmalarla görüşmelere başladılar. Biz de uzun süredir marka oluşturmak istiyorduk ve böyle bir imkân çıkınca kasım ayında görüşmelere dâhil olduk. Markanın eski sahipleri Yılmazlar Mağazacılık’ı da ortak alarak şubat ayında BM Mağazacılık adında yeni bir şirket kurup Batik firmasını satın almaya karar verdik. Şu anda Mersin ve Karaman’da kendimize ait iki fabrikada yaptığımız üretimin yanında yurt içinden ve yurt dışından da tedarik sağlıyoruz ve yeni koleksiyonumuzu oluşturuyoruz.

Batik ile A plus katile ve uygun fiyatlarla kadınların ilk tercihi haline gelmek istediklerini belirten Kahraman “En büyük hayalim, ‘Ben çalışma hayatıma başlarken ilk ürünümü Batik’ten almıştım’ cümlesini duymak. Batik’in şu anda AVM’lerde 60’da mağazada. Büyükşehirlerde cadde mağazaları açıp 2026 sonunda 75 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisinde 81 ilin tamamına ulaşıp yurt dışına açılacağız. Almanya’da mağaza için son aşamaya geldik. Kuveytli bir grupla da Orta Doğu operasyonları için görüşüyoruz” diye konuştu.