Bursa'nın İznik Belediyesi, vatandaşın uygun fiyata et yiyebilmesi yeni bir projeyi hayata geçirdi. Milli İrade Meydanı'nda Et Satış Noktası'nı hizmete alan belediye, yerli hayvandan üretilen kıymayı 695 liradan, kuşbaşını ise 750 liradan satacak. İlk güne özel yapılan yüzde 50 indirim nedeniyle vatandaşlar izdiham yaşadı.

Bursa'nın İznik ilçesinde belediyenin hayata geçirdiği Et Satış Noktası hizmete girdi

Milli İrade Meydanı, eski belediye binası alt katında oluşturulan et satış noktası açılış programına İznik Kaymakamı Arif Karaman, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Metin Albayrak, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve İznikli vatandaşlar katıldı.

KIYMA 695 TL, KUŞBAŞI 750 TL

Yerli hayvan etlerinin satışa sunulduğu Et Satış Noktası’nda kıymanın kilogram fiyatının 695 TL, kuşbaşının kilogram fiyatının ise 750 TL olarak belirlendiği bildirildi. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, açılışa özel uygulama kapsamında ilk gün kıymanın kilogram fiyatının 347,5 TL olduğunu duyurdu.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Açılışta konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Tarım A.Ş. marifetiyle ilçemize kazandırdığımız Et Satış Noktamızın hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal belediyecilik anlayışımızla hemşerilerimizin yanında olmaya, vatandaşımıza destek olacak yeni hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR"

İznik Kaymakamı Arif Karaman ise konuşmasında "Et Satış Noktasının planlanması, hazırlanması ve halkımıza sunulması aşamalarında emeği geçen başta başkanımız olmak üzere ekibini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İznik’imize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye belirtti.

Ayrıca Et Satış Noktası bünyesinde faaliyet gösterecek olan et nakil aracı ile sosyal hizmetler bünyesinde faaliyet gösterecek olan hasta nakil aracı da faaliyete alındı.

