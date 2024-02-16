Belediyelerin ithalat yoluna gitmesi tepki topladı: Yerli tohum bize yeter

Bazı belediyelerin çiftçiye dağıtılmak üzere yurt dışından tohum ithal etmesi, yerli üreticilerin eleştirilerine neden oluyor. Türkiye’nin tohumda üretici hatta ihracatçı pozisyonuna geldiğini belirten sektör temsilcileri ‘yerli varken, ithal tohuma gerek yok’ diyor. TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler “Tüm talepleri karşılayabiliriz” açıklaması yaptı.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ

ürkiye tohum üretiminde önemli bir mesafe kaydetti. 2002’de 145 bin ton olan sertifikalı tohum üretimi, 2022’de 1 milyon 361 bin tona yükseldi. 2023’ün ilk 10 ayında ise 235 milyon dolarlık tohum ihraç edildi. Buna rağmen bazı belediyeler tohum ithal etmeye devam ediyor. Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere tüm belediyelerin çiftçilere destek olmak amacıyla dağıttıkları tohumlukları ithal etmelerinin hiçbir gerekçesinin olmadığını, tüm Türkiye’nin sertifikalı tohumluk ihtiyacının yüzde 97’sini üreten güce sahip olan tohumculuk sektörünün belediyelerin taleplerini de rahatlıkla karşılayacağını kaydetti.

İTHAL ŞARTI KONULUYOR

Belediyelerin çiftçileri desteklemek için tohumluk dağıtmasını olumlu karşıladıklarını belirten Güler “Ancak bu tohumlukları temin etmek için hazırlanan şartnamelerde özellikle ithal etme ya da ithal çeşit şartının koşulmasını çok yanlış buluyoruz. Kısa zaman önce bu konu yonca tohumu üzerinden bir defa daha gündeme geldi. Üstelik belediye yetkilileri tarafından ithal şartının gerekçesi, ne yazık ki yurt içinde yeterli tohumluk bulunamaması olarak duyuruldu. Bu açıklamayı talihsiz olarak değerlendiriyoruz” dedi.

ÜRETİM 11 KAT ARTTI

Güler, yonca tohumu üretiminin son 10 yılda 11 kat arttığını ve 2023’te 4 bin tona ulaştığını aktararak, ithal edilmek istenen 200 ton yonca tohumunun yurt içinden tedarik edilebileceğini anlattı.

Belediyelerin TÜRKTOB’a her zaman ulaşabileceğine işaret eden Güler, şöyle konuştu:

"80 bini aşkın üyemizden 4 bini tohum, fidan, fide ve süs bitkisi firmalarından oluşuyor. Tohumculuk sektörü belediyelerin taleplerini karşılayacak üretime ve altyapıya sahiptir. Belediyeler çiftçilerimize yerli ve millî tohum dağıtmalı. Talep edilecek tohum çeşitlerini ve diğer bitki üretim materyallerini talep edilen miktarda, en uygun sürede ve ithalat değerinden çok daha ekonomik fiyatla yurt içi kaynaklardan karşılamaya hazırız.

Çoğu üründe kendi ihtiyacını karşılama oranı yüzde 100 olan, yüzde 73 dış ticaret fazlası veren bir sektöre ve Türk ekonomisine, ithal tohum, fidan ve süs bitkisi merakıyla zarar vermeyelim. Toprağımıza ve iklimimize uygun, yerli ve millî firmalarımız tarafından üretilen tohumlukları tercih etmek çiftçimize ve ülkemize sahip çıkmak demektir."