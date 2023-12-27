Milyonlar için zam oranı belli oluyor! Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek

27 Aralık 2023 16:41 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 17:24

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin merakla beklediği 2024 asgari ücret zam görüşmelerinde sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için taraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek. Beştepe'de yapılması beklenen toplantının AK Parti'nin Ankara'daki Genel Merkezi'nde yapılacağı öğrenildi. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından zam kararının bugün kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

ZİRVE ÖNCESİ SÜRPİZ GÖRÜŞME

Asgari ücret için son toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay arasında sürpriz görüşme gerçekleşti. Bakan Işıkhan, "(Asgari ücret) İstişareler devam ediyor, belli olunca resmi açıklama yapacağız." dedi.

28 GÜNDÜR RAKAM KONUŞULMADI

Türk-İş Başkanı Atalay, ise görüşmenin ardından 28 gündür rakam konuşulmadığına dikkat çekti. Atalay, "Tam 28 gün geçti hiç rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Orada Cumhurbaşkanımız sorduğunda, biz orada talebimizi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada konuşmaya devam ederiz, uzlaşmasak da ‘masada yokuz’ deriz, işin içinden çıkarız olur biter." ifadelerini kullandı.

Taraflar görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne hareket etti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?