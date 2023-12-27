Milyonlar için zam oranı belli oluyor! Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek
Milyonlarca asgari ücretlinin 2024'te alacağı zam oranı bugün belli oluyor. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına çevrildi. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri Ankara'da AK Parti İl Merkezinde bir araya gelmek üzere harekete geçti.
Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin merakla beklediği 2024 asgari ücret zam görüşmelerinde sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için taraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek. Beştepe'de yapılması beklenen toplantının AK Parti'nin Ankara'daki Genel Merkezi'nde yapılacağı öğrenildi. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yer alacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından zam kararının bugün kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
ZİRVE ÖNCESİ SÜRPİZ GÖRÜŞME
Asgari ücret için son toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay arasında sürpriz görüşme gerçekleşti. Bakan Işıkhan, "(Asgari ücret) İstişareler devam ediyor, belli olunca resmi açıklama yapacağız." dedi.
28 GÜNDÜR RAKAM KONUŞULMADI
Türk-İş Başkanı Atalay, ise görüşmenin ardından 28 gündür rakam konuşulmadığına dikkat çekti. Atalay, "Tam 28 gün geçti hiç rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Orada Cumhurbaşkanımız sorduğunda, biz orada talebimizi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada konuşmaya devam ederiz, uzlaşmasak da ‘masada yokuz’ deriz, işin içinden çıkarız olur biter." ifadelerini kullandı.
Taraflar görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne hareket etti.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari cüret için bugüne kadar birçok rakam telaffuz edildi. Tek zam yapılacak olması zam beklentilerini yükseltiyor. Uzmanlar genel olarak yüzde 40 ila yüzde 50 arasında zam oranı bekliyor. Asgari ücrette öne çıkan zam oranları şu şekilde;
- Yüzde 35 oranında bir zam gelirse 15 bin 392 TL olacak,
- Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,
- Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,
- Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,
- Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,
- Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 245 TL olacak,
ASGARİ ÜCRETLE BİR DEĞİŞECEK KALEMLER
Asgari ücrete yapılacak zam oranı birçok ödemeyi de değiştirecek. Yeni asgari ücret ile işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerine de zam gelecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi