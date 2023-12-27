Asgari ücret zammı için şimdiye kadar hiç duyulmamış rakam! Uzman isim tek tek hesapladı, masadaki son formülü açıkladı

27 Aralık 2023 15:35 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 15:41

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin merakla beklediği 2024 asgari ücret zammı için gözler Beştepe'de gerçekleştirilecek zirveye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'u davet ederken, milyonların asgari ücrete yapılacak zam oranı içinheyecanlı bekleyişi başladı. Türkiye Gazetesi Yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş canlı yayında en düşük zam oranı ve masadaki formülü açıkladı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ EN DÜŞÜK ZAM ORANI

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'de yayımlanan canlı yayında asgari ücrete ilişkin son tahminlerini paylaştı. Karakaş, masaya gelecek en düşük refah payını açıklayarak, asgari ücrete yapılacak zam oranını açıkladı.

Altı aylık enflasyon farkının yüzde 38 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini söyleyen İsa Karakaş, asgari ücrete en düşük yüzde 12 refah payı uygulanacağını söyledi. Geçen yıl yüzde 39'un üzerinde bir refah payı verildiğini hatırlatan Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"Milli gelirde adaletinin sağlanması için 1 trilyon dolarlık büyüme farkından refah payı çalışanlara verilmesi gerekiyor. Büyüme rakamları ve asgari ücrete tek zam yapılma beklentisiyle asgari ücrete en az yüzde 12 refah payı uygulanması bekleniyor. Yüzde 38'lik enflasyon farkıyla asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılacak. Bu oranla asgari ücret 17 bin 150 TL olacak. Beklentimiz en az 17 bin TL'nin üstünde".

REFAH PAYI YÜKSELEBİLİR

Asgari ücrete daha yüksek refah payı da verilebileceğini işaret eden Karakaş, "Asgari ücretle çalışan işçiler Aralık 2024'e kadar bu maaşla geçinecek. Böyle bir durumda asgari ücrete yüzde 17 refah payı verilebilir. Böylelikle asgari ücret yüzde 55 zamla 17 bin 673 TL olacak" dedi.

ASGARİ ÜCRETİ ARTIRACAK FORMÜL

İsa Karakaş asgari ücreti artıracak formülü de açıkladı. Asgari ücetin yüzde 50 zam yapılarak 17 bin 150 TL'ye çıkarılması durumunda brüt olarak 20 bin TL'ye yükseleceğini söyleyen Karakaş, "İşçi evliyse yüzde 15'lik SGK ve işsizlik payı var. Bu 3 bin TL'ye takabül ediyor. İşverene verildiği gibi işçiye de teşvik verilmesi durumunda asgari ücret daha da artacaktır. İşçi evliyse 4, bir çocuklu ise 2, iki çocuklu ise 2 puan, üç çocuklu ise yine 2 puan olmak üzere toplamda yüzde 10 prim indirimi olacak. Böyle bir durumda 3 bin TL değil de bin TL kesinti yapılacak. Böylelikle asgari ücretlinin cebine 19 bin TL girmiş olacak." dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KÜLLİYE'DE ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Kritik zirvenin ardından 2024 yılı asgari ücret zam oranı da netleşmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından zam kararının bugün kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari cüret için bugüne kadar birçok rakam telaffuz edildi. Asgari ücrette öne çıkan zam oranları şu şekilde;