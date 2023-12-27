Erdoğan asgari ücrete zam için son sözü söyledi! 1000 TL'lik refah payı cepte, patronların kabullendiği rakam belli oldu

27 Aralık 2023 11:47 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 12:57

Ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip asgari ücretin belli olmasına sayılı günler, hatta saatler kaldı. Milyonlarca asgari ücretli 2024 yılı için maaşlarına yapılacak zam oranı merakla beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kritik açıklama geldi. Gözle Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına çevrilirken, kulislerde konuşulan son rakam ortaya çıktı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Aralık ayının ikinci haftası başlayan asgari ücret görüşmelerinde yapılan iki toplantıdan rakam çıkmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama geldi. Asgari ücretin en kısa sürtede açıklamayı planladıklarını söyleyen Işıkhan, üçüncü toplantının yakın bir zamanda gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Işıkhan "Bir rakam var mı" sorusuna dikkat çeken cevap verdi.

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Bir rakam yok. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız."

ERDOĞAN MEHMET ŞİMŞEK'E SORDURDU

Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına çevrildi. Toplantının hafta başında yapılması bekleniyordu. Ancak bugüne kadar toplantı için bir gün ve saat açıklanmadı. İşçi ve işveren temsilciler kamuoyuna açık bir toplantı yapmasada temaslarını sürdürdü. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, asgari ücrete ilişkin paylaştığı son kulis bilgilerine göre işçi temsilcisi Türk-İş "18 bin lira istiyoruz" dedi. Cem Küçük, asgari ücret konusunda 16 bin TL civarında mutabık kalındığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 bin TL seviyesinin nasıl bir maliyete yol açabileceği konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten araştırma yapmasını istediğini söyledi.

ERDOĞAN’DAN 1000 LİRALIK ‘REFAH PAYI’ TALİMATI

Yeni asgari ücrete ilişkin son gelen kulis bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 40 yapılarak 15.962 liraya çıkarılması kararlaştırılan asgari ücret için devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı olarak uzlaşılan rakamın 1000 TL daha arttırılmasını istedi. Bu teklifin ardından bütçe ayarlamaları için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarına ivedilikle başlarken, zamda bakanlığın yanıtı bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE SON RAKAM

Konuyla ilgili olarak Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe şu ifadeleri kulland: “17 bin lira cepte. İşveren kendisini bu rakama hazırladı. Yani 17 bin lirayı makul görüyor. AK Parti yöneticileri de bundan 1 ay öncesine kadar 16.000 – 16.500 TL civarında beklentilerini paylaşıyordu. Fakat toplumsal beklenti 17 bin lirayı aştı. Yani sanki artık toplumsal bir mutabakat 17 bin liranın üzerinde oluşmuş gibi görünüyor."

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek üçüncü asgari ücret toplantısıyla 2024 yılı asgari ücret zam oranı netleşmiş olacak. Zam kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.