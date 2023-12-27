Asgari ücret için sürpriz görüşme! Türk-İş Başkanı Atalay: 28 gündür rakam konuşmadık

27 Aralık 2023 15:45 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 16:53

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin merakla beklediği 2024 asgari ücret zammı için gözler Beştepe'de gerçekleştirilecek zirveye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'u davet ederken, milyonların asgari ücrete yapılacak zam oranı içinheyecanlı bekleyişi başladı. Beştepe'de gerçekleştirilecek kritik asgari ücret zirvesi öncesi sürpriz görüşme gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN SÜPRİZ GÖRÜŞME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti. Bakan Işıkhan’ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.

BAKAN IŞIKHAN: RESMİ AÇIKLAMA İSTİŞARELERİN ARDINDAN

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan’ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Işıkhan’a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti. Bakan Işıkhan, "(Asgari ücret) İstişareler devam ediyor, belli olunca resmi açıklama yapacağız." dedi.

ATALAY: "ERDOĞAN'LA GÖRÜŞÜP RAKAMI SÖYLEYECEĞİZ"

Görüşmenin ardından Türk-İş Başkanı Atalay'dan açıklama geldi. Atalay, "Tam 28 gün geçti hiç rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Orada Cumhurbaşkanımız sorduğunda, biz orada talebimizi söyleyeceğiz. Bugün rakam açıklanır mı bilmiyorum. Uzlaşırsak masada oturur konuşuruz. Burada kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Komisyon ne derse onu yapıyoruz. Geçim şartları ortada. 15 kişi var komisyonda, biz 5'iyiz. Zaten bu komisyon adil bu komisyon" Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp rakamı söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

UZLAŞAMAZSAK "MASADA YOKUZ" DERİZ

Atalay, uzlaşma olmaması konusunda sorulan soruya ise “Uzlaşırsak masada konuşmaya devam ederiz, uzlaşmasak da ‘masada yokuz’ deriz, işin içinden çıkarız olur biter. Burada asgari ücret 8 milyon çalışanı ilgilendiriyor. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Komisyon ne diyorsa onu yapıyoruz. Masada 4 tane işçi var ve Ramazan Bey da işin başında. Hepsini onlarla beraber yapıyoruz, beraber çalışıyoruz. Geçim şartları, market fiyatları ortada. Kafamıza estiği gibi söylemiyoruz bunları. Burada toplumu razı edecek bir rakam gelirse kabul ederiz” açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KÜLLİYE'DE ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Kritik zirvenin ardından 2024 yılı asgari ücret zam oranı da netleşmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından zam kararının bugün kamuoyuna duyurulması bekleniyor.