Bir şehrin sessiz serveti! Hasat başladı, her dönümde 600 bin TL kazandırıyor

Bir dönümden 3 ton ürün alınıyor, kilosu 200 TL'ye satılıyor. Mersin’in sıcak topraklarında sessiz sedasız büyüyen bir meyve, üreticisinin yüzünü fazlasıyla güldürüyor. Küçük bir bahçeden elde edilen tonlarca ürün, hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük talep görüyor.

İklimi nedeniyle birçok tropikal ürünün üretildiği Mersin'de havaların iyice ısınmasıyla bahçeler hareketlendi. Silifke genelinde 150 dönüm arazide üretilen pitayalar ise hem görüntüsüyle ilgi çekiyor hem de üreticilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

KİLOSU 200 TL'DEN SATILIYOR

Hem iç piyasada rağbet gören hem de ihraç edilen pitayanın diğer adı ise 'ejder meyvesi' olarak geçiyor. Kentte 7 yıl önce örtü altında üretimine başlanan meyvenin kilogramı bugünlerde 200 TL’den alıcı buluyor.

DÖNÜMÜNDEN 3 TONLUK HASAT

İhracat açıldığı zaman Rusya ve Almanya başta olmak üzere, Hollanda, Bulgaristan, Irak ve Dubai gibi ülkelere ihraç edilen meyveler, sabahın erken saatlerinde tarım işçileri tarafından toplanarak sandıklara istifleniyor.

Ejder meyvesinin dönümünden bahçenin bakımı ve iklim şartlarına göre 3 tona kadar ürün hasat ediliyor.

AĞACIN ÖMRÜ 25-35 YIL

Öğretmenlikten emekli olduktan sonra kurduğu örtü altında ejder meyvesi ürettiğini aktaran Taner Yılmaz, "4'üncü yılımızda ürünümüz çok bol. Fiyatlarımız da birinci sınıf ürünler, 200 liradan başlıyor. 2 dönümlük seramdan bu yıl 7 ila 8 ton arası ürün hasat etmeyi düşünüyorum. Bu meyvenin ağacına iyi bakarsan 25-35 yıl arası ömrü oluyor. Haziran ayında başlayan hasadımız aralık ayının ilk haftasına kadar devam etmektedir. İyi bakarsak her yıl ürünümüz belki de katlayarak artacak" ifadelerini kullandı.