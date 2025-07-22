Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bir şehrin sessiz serveti! Hasat başladı, her dönümde 600 bin TL kazandırıyor

Bir şehrin sessiz serveti! Hasat başladı, her dönümde 600 bin TL kazandırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bir dönümden 3 ton ürün alınıyor, kilosu 200 TL'ye satılıyor. Mersin’in sıcak topraklarında sessiz sedasız büyüyen bir meyve, üreticisinin yüzünü fazlasıyla güldürüyor. Küçük bir bahçeden elde edilen tonlarca ürün, hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük talep görüyor.

İklimi nedeniyle birçok tropikal ürünün üretildiği Mersin'de havaların iyice ısınmasıyla bahçeler hareketlendi. Silifke genelinde 150 dönüm arazide üretilen pitayalar ise hem görüntüsüyle ilgi çekiyor hem de üreticilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

KİLOSU 200 TL'DEN SATILIYOR

Hem iç piyasada rağbet gören hem de ihraç edilen pitayanın diğer adı ise 'ejder meyvesi' olarak geçiyor. Kentte 7 yıl önce örtü altında üretimine başlanan meyvenin kilogramı bugünlerde 200 TL’den alıcı buluyor.

Bir şehrin sessiz serveti! Hasat başladı, her dönümde 600 bin TL kazandırıyor - 1. Resim

DÖNÜMÜNDEN 3 TONLUK HASAT

İhracat açıldığı zaman Rusya ve Almanya başta olmak üzere, Hollanda, Bulgaristan, Irak ve Dubai gibi ülkelere ihraç edilen meyveler, sabahın erken saatlerinde tarım işçileri tarafından toplanarak sandıklara istifleniyor.

Ejder meyvesinin dönümünden bahçenin bakımı ve iklim şartlarına göre 3 tona kadar ürün hasat ediliyor.

Bir şehrin sessiz serveti! Hasat başladı, her dönümde 600 bin TL kazandırıyor - 2. Resim

AĞACIN ÖMRÜ 25-35 YIL

Öğretmenlikten emekli olduktan sonra kurduğu örtü altında ejder meyvesi ürettiğini aktaran Taner Yılmaz, "4'üncü yılımızda ürünümüz çok bol. Fiyatlarımız da birinci sınıf ürünler, 200 liradan başlıyor. 2 dönümlük seramdan bu yıl 7 ila 8 ton arası ürün hasat etmeyi düşünüyorum. Bu meyvenin ağacına iyi bakarsan 25-35 yıl arası ömrü oluyor. Haziran ayında başlayan hasadımız aralık ayının ilk haftasına kadar devam etmektedir. İyi bakarsak her yıl ürünümüz belki de katlayarak artacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

One Piece 1137. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?Vizesiz 90 gün! Türkiye ile Belarus arasında sürpriz anlaşma
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Binlerce vatandaşın beklediği açıklama! 14 gün için 15 bin 162 TL harçlık verilecek - Ekonomi14 gün için 15 bin 162 TL harçlık verilecekAjet'ten indirim kampanyası! Biletler satışa sunuldu - EkonomiAjet'ten indirim kampanyası! Biletler satışa sunulduMilyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Bu bankadan maaşını alanlar yaşadı: Ulaşım bedava olacak - EkonomiMilyonlarca emekliyi ilgilendiren haber!Türkiye ile komşu ülke birbirine bağlanıyor! Finansman bulundu - EkonomiTürkiye ile komşu ülke birbirine bağlanıyorİstanbul'da 42 yıllık hastane iflasın eşiğinde! - Ekonomi42 yıllık ünlü hastane iflasın eşiğinde!Mevduat faizlerinde bir dönemin sonu! TCMB öncesi 1 milyon TL’nin getirisi... - EkonomiMevduat faizlerinde bir dönemin sonu!
Sonraki Haber Yükleniyor...