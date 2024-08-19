Bir zam daha geldi! Bursa'da simit fiyatı yüzde 25 zamlandı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Ağustos 2024 19:00 - Güncelleme: 19 Ağustos 2024 19:09 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Akaryakıt, köprü ve otoyollara yapılan zammın ardından bir zam daha geldi. Bursa'da simit fiyatı yüzde 25 artışla 15 TL'ye yükseldi.