Bir zam daha geldi! Bursa'da simit fiyatı yüzde 25 zamlandı
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Akaryakıt, köprü ve otoyollara yapılan zammın ardından bir zam daha geldi. Bursa'da simit fiyatı yüzde 25 artışla 15 TL'ye yükseldi.
Temmuz ayında ekmek, ulaşım, elektrik fiyatlarına yapılan zammın ardından Bursa'da simit fiyatına zam geldi. Yıl başında 12.50 TL'den satılmaya başlanan simit, yüzde 25 zamla 15 TL'ye yükseldi.
Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Pınar, ham madde, elektrik ve doğal gaz ile personel giderleri ve kiralardaki artışlardan dolayı simit fiyatında zam kararı aldıklarını duyurdu.
Pınar, alınan kararla Bursa'da 100 gram simit fiyatının yüzde 25 zamla 12.5 liradan 15 TL'ye yükseldiğini açıkladı.
Öte yandan Bursa'da Aralık ayında 10 TL'den satılan simit fiyatı Ocak ayında 12.50 TL'ye yükselmişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi