Bitcoin ve borsa SOS veriyor! Riskli varlıklarda alarm | 17 Nisan piyasa kapanış

Ortadoğu’da İsrail’in İran’a vereceği karşılık beklenirken, piyasalarda da özellikle riskli varlıklarda temkinli duruş korunuyor. Akşam saatlerinde Bitcoin’de satışlar hızlandı. BTC, 61 bin doların altına sarktı. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi ise bugün 9700’e kadar yükselse de tekrar düşüşe geçti ve 9530 seviyesinden kapandı. Analistler, belirsizlik sebebiyle riskli varlıklar üzerindeki baskının sürdüğünü belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hafta ortası işlemler tamamlanırken; dolar ve altında yatay seyir, borsada karışık ve kararsız görünüm öne çıktı. Kripto para birimi Bitcoin’de ise zayıf görünüm devam ediyor. Piyasalar İsrail’in İran’a yapacağı misilleme ile temkinli duruşunu koruyor ve “bekle-gör” stratejisi ile hareket ediyor.

17 NİSAN ALTIN VE DOLAR FİYATI

Bugün serbest piyasada gram altın fiyatı 2500 TL ile psikolojik eşik değere yükseldi. Kapalıçarşı gram satış fiyatı ise 2661 TL ile tüm zamanların yüksek seviyesini test etti. Çeyrek altın akşam saatlerinde 4 bin 379 TL, yarım altın 8 bin 943 TL ve tam altın da 17 bin 331 TL’den satılıyor. Ons altında da 2385-2395 dolar bandında dalgalanmalar devam ediyor.

Güne 32,51 TL’den başlayan dolar, akşam saatlerinde de aynı seviyelerden kapanışa hazırlanıyor. Euro da benzer şeklide yatay hareket ederek kapanış öncesi 34,62 TL’den fiyatlanıyor.

BORSA DESTEKLERE ÇEKİLDİ

Bu hafta kâr satışları ile mücadele eden BİST100 endeksi güne pozitif başladı. Sabah saatlerinde 9700 seviyesini aşan BİST100, öğleden sonra düşüşe geçerek tekrar 9500 sınırına kadar geriledi. Ardından kapanış ise 0,18 düşüşle 9530 puandan gerçekleşti. Banka hisselerinde yabancı raporlarının da etkisiyle bir miktar toparlanma yaşansa da sınai ve hizmet sektörü hisselerinde gerilemeler dikkat çekiyor.

BİTCOİN’DE ZAYIF GÖRÜNÜM

Borsa gibi bir başka riskli varlık grubu kripto paralarda da düşüş eğilimi devam ediyor. Akşam saatlerinde satışların hızlandığı Bitcoin, 61 bin doların da altına sarktı. Analistler BİST100 tarafında 9450 seviyesinin önemli bir destek olarak takip edilmesi gerektiğini belirterek “Bu desteğin kırılması halinde borsada satışlar artabilir. Bitcoin için ise 60 bin 500 dolar seviyesi çok kritik. Bugün akşam saatlerinde bu destek test ediliyor. Şayet burası da aşağı yönlü kırılırsa ilk etapta 58 bin dolara varabilecek düşüşler gerçekleşebilir. Kriptolar için şu anda hem jeopolitik gerilimler hem de güçlü dolar bir risk olarak öne çıkıyor” şeklinde konuşuyor.