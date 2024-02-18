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    • Haberler > Ekonomi > Bitcoin yatırımına teminat geliyor! Kripto paralar bankalarda saklanacak

    Bitcoin yatırımına teminat geliyor! Kripto paralar bankalarda saklanacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bitcoin yatırımına teminat geliyor! Kripto paralar bankalarda saklanacak

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Önümüzdeki dönemde Meclis’e gelmesi beklenen Kripto Para Yasası ile kripto paralar Dağıtık Defter Yapısına Sahip Dijital Varlıklar olarak tanımlanıyor. Kripto para borsaları finansal işletme statüsüne alınırken, mağduriyetlerin önüne geçilmesi için kripto varlıklar teminat altına alınıyor.

    ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ -  Kripto Para Yasası taslağının ayrıntıları belli oldu.  Önümüzdeki dönemde Meclis’e gelmesi beklenen düzenlemeyle kara para ile mücadele ve Türkiye’nin gri listeden çıkması hedeflenirken, kripto para kullanıcıları güvence altına alınıyor.  

    FİNANSAL İŞLETME  STATÜSÜNE ALINIYOR

    Düzenleme ile kripto paralar “Dağıtık Defter Yapısına Sahip Dijital Varlıklar” olarak tanımlanıyor.  Bitci, Paribu, BTCTürk gibi yerel kripto para borsaları finansal işletme statüsüne alınıyor. Bu şirketler Sermaye Piyasası Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterecek. Kripto para borsalarında sadece kripto para alım satımı yapabilecek. Kripto varlıkların saklanması görevini ise bankalar üstlenecek. Ayrıca bankalar kripto borsalarda olduğu gibi Bitcoin alım-satımı yapabilecek. 

    VERGİ ALINMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

    Düzenleme ile kripto paralara vergi tartışmaları da son buluyor. Bireysel kullanıcılardan vergi alınması söz konusu olmayacak. Kripto paralarda Thodex benzeri olayların tekrar yaşanmaması ve muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için bir dizi tedbir alınıyor. Bu kapsamda yatırımcıların belirli bir limite kadar kripto varlıkları teminat altına alınacak. Teminat konusunda kripto para borsalarının katılımıyla  fon oluşturulması gündemde.  Türkiye’de ofisi bulunmayan global borsalarda yaşanabilecek mağduriyetlerden ise kullanıcıların kendisi sorumlu olacak.

    KALDIRAÇLI İŞLEM YAPILAMAYACAK

    Kripto para borsaların yükümlülükleri de artırılıyor. Firmalar sermaye şartı getirilirken, kripto para borsaları bankaların tabi olduğu finansal şartlara ve denetimlere tabi olacak. Mevcut uygulamada kripto para ile alışveriş yapılamıyor. Uygulamada değişikliğe gidilmezken, düzenleme ile Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsalarında kaldıraçlı işlemlerin yapılmasının önüne geçiliyor.   

    YEYGÜN: KULLANICI ODAKLI BİR YASA 

    Kripto para yasa tasarısını değerlendiren yerli kripto para borsası Bitci’nin CEO Ahmet Onur Yeygün “Yasa tamamen kullanıcıların güvenliği düşünülerek oluşturulmuş. Regülasyon daha çok saklama hizmetlerinin düzenlenmesi ve korunmasına odaklanıyor. Mesela yatırımcılar aracı kurumlar üzerinden Borsa İstanbul’da hisse alım-satımı yapıyor ancak hisseler Takasbank’ta korunuyor. Benzer yapı kripto paralara da geliyor. Kripto paralarda alım-satım kripto para borsasından yapılacak, saklama hizmeti ise bankalarda olacak” dedi. 

    Kripto para şirketlerinin de finansal şirketlerin tüm yükümlülükleri ve sorumluluklarına tabi olacağını dile getiren Yenigün “Kripto para borsaları da bankalar gibi canlı müşteri edinimi gibi hizmetlerden yararlanabilecek. Blokchain ve borsalarda denetimler artırılıyor. Zaten biz denetleniyorduk ama işin adı konmuş oldu” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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