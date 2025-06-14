Bitcoin'de yüzde 656'lık rekor yükseliş! Yeni bir dönem mi başlıyor?

Bitcoin şimdiden yüzde 656 yükselişle rekor kırdı. Glassnode verilerine göre mevcut döngüdeki performansı geçmiş dönemlerle benzer büyüme eğilimini sürdürüyor. Kurumsal yatırımcılar ve Spot Bitcoin ETF'leri sayesinde piyasada yeni bir dönem başladı. Uzun vadeli yatırımcılar Bitcoin'leri ellerinde tutmaya devam ediyor.

Glassnode’un verilerine göre, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, mevcut döngüde yüzde 656 oranında yükseldi. Şirketin kısa süre önce yayımladığı bir X gönderisinde, Bitcoin’in üç farklı döngüdeki fiyat performansına dair veriler paylaşıldı.

BİTCOİN'DE YÜZDE 656 YÜKSELİŞ

Buna göre; 2015-2018 yılları arasındaki döngüde Bitcoin %1.076 değer kazandı, 2018-2022 döngüsünde bu oran %1.007 oldu, 2022 yılında başlayan ve hâlen devam eden mevcut döngüde ise Bitcoin şimdiden yüzde 656 artış gösterdi.

Glassnode, Bitcoin’in bugün 2,08 trilyon dolarlık oldukça büyük bir piyasa değerine sahip olmasına rağmen, mevcut döngüdeki performansının geçmiş döngülerden çok da farklı olmadığını vurguladı. Bu durum, Bitcoin olgunlaştıkça bile yatırımcı talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini ve bu talebin büyümeye paralel bir seyir izlediğini ortaya koyuyor.

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PİYASA YAPISINDA YENİ BİR DÖNEM

Glassnode’a göre, mevcut döngüde dikkat çeken bir başka unsur ise çift yönlü bir yapının oluşmuş olması. Uzun vadeli yatırımcıların (LTH) satış hacmi yüksek seyretse de, daha fazla miktarda Bitcoin uzun vadeli cüzdanlarda saklanmaya devam ediyor. Bu, geçmiş döngülerle kıyaslandığında daha "yapışkan" yani istikrarlı bir yatırımcı davranışına işaret ediyor.

Bu yeni yapı üzerinde etkili olan temel faktörler arasında, ABD’de işlem görmeye başlayan Spot Bitcoin ETF’leri ve artan kurumsal yatırımcı ilgisi yer alıyor. Bu gelişmeler, arzın önemli bir kısmının uzun vadeli saklamaya yönlendirilmesine neden oluyor.