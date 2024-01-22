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    Bloomberg beklenen piyasa anketini açıklandı! Yıl sonunda faiz ne kadar olacak?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Bloomberg HT'nin anketine katılan 23 kurum, Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmasını bekliyor. Ankete katılanlar yıl sonunda ise medyan yüzde 40'lık bir faiz oranı öngörüyor. TCMB'nin ilk faiz indirimini ne zaman yapacağına yönelik tahminler ise katılımcılar arasında farklılık gösteriyor.

    Bloomberg beklenen piyasa anketini açıklandı! Yıl sonunda faiz ne kadar olacak?
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bloomberg HT, Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin piyasa katılımcıları ile bir anket düzenledi. 23 kurumun katıldığı ankete göre, Merkez Bankası Perşembe günü düzenlenecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45 seviyesine çıkaracak.

    Ankete katılanların Ocak ayı PPK kararı için en yüksek beklentisi yüzde 45 en düşük beklentisi ise yüzde 42,5 olarak gerçekleşti. Yüzde 42,5, PPK sonrası politika faizinin sabit bırakılmasını ifade ediyor. Aralık ayında TCMB, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5 seviyesine yükseltmişti.

    Bloomberg beklenen piyasa anketini açıklandı! Yıl sonunda faiz ne kadar olacak?

    2024 SONUNDA FAİZ NE OLUR?

    Anket kapsamında 22 kurum, 2024 yıl sonuna dair faiz tahminlerini paylaştı. Buna göre katılımcılar, politika faizinin 2024 yılı sonunda yüzde 40 seviyesinde olacağını öngördü. 2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 45, en düşük beklenti ise yüzde 30 seviyesinde oldu.

    Bloomberg beklenen piyasa anketini açıklandı! Yıl sonunda faiz ne kadar olacak?

    MERKEZ BANKASI NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

    Ankette katılımcılara faize ilişkin ilk indirim beklentileri de soruldu. Tahminini paylaşan 23 kurumdan 9'u, söz konusu faiz indiriminin 2024'ün üçüncü çeyreğinde olabileceğini belirtirken, diğer 9 kurum, ilk indirimin 2024'ün dördüncü çeyreğinde gerçekleşeceğini tahmin etti. 1 kurum ilk faiz indirimini Haziran ayında, 1 kurum ise Eylül ya da Ekim ayında beklediğini belirtti.

    Kurumlardan 3'ü ise 2024 yılında Merkez Bankası'ndan herhangi bir faiz indirimi beklemediklerini açıkladı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Merkez Bankası
    Haberler > Ekonomi > Bloomberg beklenen piyasa anketini açıklandı! Yıl sonunda faiz ne kadar olacak?
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