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Haberler > Ekonomi > Bolluk arttı, pazar düştü! Dönüm fiyatı 10 bin TL'leri gördü...

Bolluk arttı, pazar düştü! Dönüm fiyatı 10 bin TL'leri gördü...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karpuz, Rekolte, Tokat, Erbaa, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaz mevsimlerinin sevilen ürünü karpuzun hasadı yapıldı. Ürünün rekoltesi artınca, 1 dönüm alanda üretilen karpuzun dönüm fiyatı 10 bin liraya kadar geriledi.

Bu yıl yaz mevsiminin gelmesiyle hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. Sıcaklıklar tarıma da etki etti.

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Kasabası'nda karpuz hasadı başladı. Bu yıl rekolte geçen yıla göre yüksek olmasına rağmen, üreticiler düşük fiyatlarla ürünlerini komisyonculara veriyor. 

Bolluk arttı, pazar düştü! Dönüm fiyatı 10 bin TL'leri gördü... - 1. Resim

REKOLTE ARTTI, ÜRETİCİ FİYATI DÜŞÜRDÜ

Karpuzun tarladaki dönüm fiyatı 10 bin liraya kadar geriledi.

150 dönümlük arazisinde karpuz üretimi yapan Alper Kemeröz, hasadını tamamladığı karpuzları Mersin'e gönderiyor. Bir dönüm alanda yaklaşık 15-20 ton arasında karpuz yetiştiriliyor.

"MAHSULÜMÜZ TARLADAN KALKTI"

Geçtiğimiz yıl dönüm başına 45 bin liradan alıcı bulan karpuzun bu yıl 10 bin liradan satılabildiğini belirten Kemeröz, "Bu fiyata bile satabiliyorsak mutlu oluyoruz. En azından tarlamızdan mahsulümüz kalktı. Alıcı arkadaş da inşallah malını satar" dedi.

Bolluk arttı, pazar düştü! Dönüm fiyatı 10 bin TL'leri gördü... - 2. Resim

"KARPUZDA EKİM VE REKOLTE FAZLA"

Mersin'de komisyonculuk yapan Mehmet Özkan ise bu yıl piyasada ciddi bir arz fazlası olduğunu vurgulayarak, "Rekolte fazla, ekiliş fazla. Bu da fiyatlara ciddi şekilde yansıdı. Karpuzda bu yıl çok büyük bir düşüş var" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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