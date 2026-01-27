Lüks kozmetik markası olarak tanınan Pat McGrath Labs için işler iyi gitmiyor. Ünlü marka ABD’nin Florida Güney Bölgesi’nde Chapter 11 kapsamında iflas koruma başvurusu yaptı.

Dünya çapında lüks kozmetik sektörünün öne çıkan markalarından Pat McGrath Labs, iflas koruma için mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü marka Florida Güney Bölgesi’nde Chapter 11 kapsamında iflas koruması talebini 22 Ocak’ta sundu. Mahkeme kayırlarına göre şirketin tahmini yükümlülükleri 50 ila 100 milyon dolar arasında.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam edecek! Dünyaca ünlü bankalardan yeni tahminler

1 MİLYAR DOLARLIK ÖDEME

Başvuru kapsamında, şirket kritik tedarikçilere yapılacak toplam 426.402 dolar tutarındaki ödemeler için acil nitelikli dilekçeler sundu. Ayrıca çalışanlara ait maaş, ücret ve diğer hak edişlerin ödenmesi için 689.324 dolar tutarında bir talepte bulundu.

Borcun altından kalkamadı! Dev marka iflas başvurusu yaptı

EKİMDE 10. YILINI KUTLADI

İngiliz makyaj sanatçısı Dame Pat McGrath tarafından kurulan marka, Ekim ayında 10. yılını kutladı.

Şirket, 2018'de özel sermaye şirketi Eurazeo'dan aldığı 60 milyon dolarlık yatırımın ardından 1 milyar doların üzerinde bir değerlemeye ulaşmıştı. Ancak Eurazeo 2021'de yatırımından çıkmıştı. Diğer yatırımcı Sienna Investment Managers'ın 2024'te yaptığı değer düşüklüğü kaydı, örtük değerlemeyi yüzde 88 azaltarak değerin yaklaşık 174 milyon dolara indiğine işaret etti. Sienna ayrıca 2025'te yatırımından çıkmayı planladığını belirtti.

WWD'nin haberine göre, iflas başvurusu, markanın varlıklarını açık artırmayla satışa çıkarmayı planladığı haberlerinin ardından geldi; ancak bu satış artık süresiz olarak ertelendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası