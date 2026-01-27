2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın, 2026 yılına da hızlı başladı. Gram altın 7 bin 127 lirayla, ons altın ise 5 bin 111 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Saat 10.05 itibarıyla altının gramı spot piyasada 7 bin 98 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da ise gram altının satış fiyatı 7 bin 345 lira.

Altındaki yükseliş nedeniyle gramdaki makas 250 liraya ulaşmış durumda. Ons altın ise şu sıralar 5 bin 88 dolar seviyesinde bulunuyor.

BU FİYATLARDAN ALTIN ALINIR MI? Milyonlarda "Bu fiyatlardan altın alınır mı?" sorusuna cevap ararken, dünyaca ünlü bankalardan yeni tahminler geldi. ABD'li Morgan Stanley ve Fransız Societe Generale altında hedef fiyatlarını yükseltti.

MORGAN STANLEY'DEN ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN Morgan Stanley, altın için yeni bir değerlendirme yaptı. Altın için iyimser senaryosunu yukarı çeken banka, 2026’nın ikinci yarısı için hedef fiyatını ons başına 5 bin 700 dolar olarak belirledi.

Banka, bu görünümün arkasında süregelen jeopolitik belirsizlikler, borsa yatırım fonlarına (ETF) artan girişler ve merkez bankalarının güçlü alımlarının bulunduğunu vurguladı. Güçlü ETF talebinin birkaç yıldır devam eden arz açıklarının ardından sınırlı stokları da tükettiği ifade edildi.

SOCİETE GENERALE'İN ALTIN TAHMİNİNDE BÜYÜK YÜKSELİŞ Fransız Societe Generale ise yıl sonu ons altın tahminini bin dolar yükseltti. Dev banka tahminini 5 bin dolardan 6 bin dolara çıkardı.

Analistler, devam eden siyasi çalkantıların piyasaları etkilemeye devam etmesi durumunda tahminlerin düşük kalabileceği konusunda da uyardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası