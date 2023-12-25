25 Aralık 2023 17:48 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 17:49

Seçimlerin ardından her gün yeni bir rekora imza atan Borsa İstanbul, yeni yıl öncesi düşüş ivmesini hızlandırdı. Halka arzlarla 8 milyon katılımcıyı aşan borsada kayıp yüzde 4'ü aştı. BİST 100 kapanışta Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeyi test etti.

BORSA SON 6 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'ye ilişkin son raporu ve Merkez Bankası'nın faiz kararıyla bozuldu. Moody's'in kurumsal kapasitede toparlanmanın olumlu bir senaryoda bile zaman alacağını belirten raporu ve Merkez Bankası'nın faiz kararıyla yükselen mevduat faizlerinin ardından Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 4'ü aştı. Gördüğü en yüksek seviyeyi 8500 puanın üzerine taşıyan BİST 100 endeksi, 7200 puana kadar geri çekildi.

Geçtiğimiz haftayı yüzde 5,46 kayıpla 7.557,56 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, yılın son haftasına yüzde 0,41 düşüşle 7.526,56 puandan başladıktan sonra düşüşünü hızlandırdı.

Günün ilk yarısında yüzde 2,57 azalışla 7.363,71 puana gerileyen Bist 100 endeksi kapanışa doğru yüzde 4.50'lik kayıpla 7.210 puana kadar düştü.

UZMAN İSİM KRİTİK SEVİYEYİ AÇIKLADI

Ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz Eryılmaz, Borsa İstanbul'daki sert düşüşlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Borsa'da yurtiçinde satışların olduğu, yurtdışından da alımların olduğu bir dönemdeydik. Yıl sonu nedeniyle yabancılar tarafında alım zayıf olabilir. Bu nedenle satış baskısı güçlü olabilir. Bist 100 için aşağı yönlü hareketlerde 7.300'ün altına 6800 puana sarkmalar olabilir. Buralardan güçlü tepki gelecektir. 2024 yılında genel olarak yatay devam eden ancak volatilitenin yüksek olduğu bir borsa karşımızda olacak. Seçimlerin yaklaşması ve seçim sonrasında yabancı yatırımcının girişiyle 2024'ün ikinci yarısında daha güçlü yükselişler olacaktır."