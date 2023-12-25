25 Aralık 2023 13:20 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 13:29

Seçimlerin ardından her gün yeni bir rekora imza atan ve Borsa İstanbul’u 8 milyon yatırımcının üzerine taşıyan halka arzlar yönünü aşağıya çevirdi. Tavan tavan giden halka arzlar tabana dönerken, BİST 100 endeksi yönünü aşağıya çevirdi. Uzmanlar Borsa İstanbul için 2024 yılı beklentisini açıkladı.

BORSA İSTANBUL'DA KAYIPLAR BÜYÜYOR

Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan tarihi rekor, CDS'in 300 puanın altına inmesiyle ekonomide esen pozitif hava, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'ye ilişkin son raporu ve Merkez Bankası'nın faiz kararıyla bozuldu. Moody's'in kurumsal kapasitede toparlanmanın olumlu bir senaryoda bile zaman alacağını belirten raporu ve Merkez Bankası'nın faiz kararıyla yükselen mevduat faizlerinin ardından Borsa İstanbul'da geçtiğimiz haftayı yüzde 5,46 kayıpla 7.557,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi yılın son haftasına yüzde 0,41 düşüşle 7.526,56 puandan başladı.

BORSA'YI 2024'TE NELER BEKLİYOR?

Halka arzların etkisiyle düşüşe geçen Borsa İstanbul'u 2024 yılında nelerin beklediği sorusu yatırımcıların odak noktasında. Kritik konuyla ilgili ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Borsa'da yurtiçinde satışların olduğu, yurtdışından da alımların olduğu bir dönemdeydik. Yıl sonu nedeniyle yabancılar tarafında alım zayıf olabilir. Bu nedenle satış baskısı güçlü olabilir. Bist 100 için aşağı yönlü hareketlerde 7.300'ün altına 6800 puana sarkmalar olabilir. Buralardan güçlü tepki gelecektir. 2024 yılında genel olarak yatay devam eden ancak volatilitenin yüksek olduğu bir borsa karşımızda olacak. Seçimlerin yaklaşması ve seçim sonrasında yabancı yatırımcının girişiyle 2024'ün ikinci yarısında daha güçlü yükselişler olacaktır."

DİPTEN ALIP ZİRVEYE GÖTÜRECEKLER

Altın ve gümüş tahminleriyle öne çıkan Finans Analisti İslam Memiş, yabancı yatırımcıların istediği ortamın yavaş yavaş oluştuğuna işaret etti. Doların 30 TL'ye yaklaşması borsanın 7000-7500 puanın arasına gelmesiyle artık Türk Lirası'na geçişin hızlanacağını belirten uzman isim, "Yabancı yatırımcılar buna kayıtsız kalmayacak, ocak ayı itibarıyla girişlerini gerçekleştireceğiz. Ocak ayında borsada hızlı yükselişler göreceğiz. Biz 9000'i hedef almıştık. 4400'ten 8000'e kadar olan sizin diliminizdi. Şimdi kenara çekildiniz, sıra onlara geldi. Ocak 15'e kadar ekranı kapatın, işinize bakın. Önümüzdeki 3 hafta yabancı yatırımcılar dipten alacaklar, zirveye götürecekler. Onlar milyon dolarlık yatırımcı. Onlar en az 6 ay, 8 ay bekliyor. Biz şurada bir hafta beklemeye tahammül edemiyoruz yerli yatırımcılar." ifadelerini kullandı.

BİST 500 LİSTESİ BELLİ OLDU

Borsa İstanbul tarafından cuma günü KAP’a yapılan açıklamada 22.12.2023 tarihi itibarıyla BIST 500 Endeksi’nin hesaplanmaya başlandığı duyurulmuştu. BİST 500'de yer alacak şirketler belli oldu.