Borsa İstanbul'da düşüş trendi! Yükseliş ne zaman başlayacak? İşte borsayı yükseltecek 4 etken

20 Aralık 2023 11:04 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 11:06

Seçimlerin ardından halka arzların etkisiyle hergün yeni bir rekora imza atan Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, yükselişine ara verdi. 8500 puanın üzerini test eden BİST 100 endeksi hergün düşüşle açılış yapmaya başladı. Peki düşüşün sebebi ne?

BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞTE GEÇTİ

Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan tarihi rekor, CDS'in 300 puanın altına inmesiyle ekonomide esen pozitif hava, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'ye ilişkin son raporuyla bozuldu. Moody's geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede tüm Türkiye'nin merakla beklediği kararı açıklamış, ancak ülke kredi notunun görünümünde değişiklik yapmamıştı. Türkiye için dün bir rapor yayımlayan Moody's, kurumsal kapasitede toparlanmanın olumlu bir senaryoda bile zaman alacağını belirtti.

Moody's'in Türkiye'ye ilişkin raporunun ardından dün yüzde 0,83 değer kaybederek 7.725,86 puandan kapatan Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 düşüşle 7.717,18 puandan işleme açıldı.

Bankacılık endeksi yatay bir seyir izlerken, holding endeksi yüzde 0,17 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,89 ile spor oldu.

Uzmanlar, Borsa İstanbul'daki düşüşe Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 40'a yükseltmesiyle TL mevduatlarda artan getirinin de etkili olduğunu belirtiyor.

BORSA İSTANBUL'U YÜKSELTECEK 4 ETKEN

Borsa İstanbul 8 bin puanın üzerinde tutunamasa da son 1 aydır, Borsa’ya yabancı girişi yeniden başladı. Aralık ayının ilk haftasında Borsa’ya 562 milyon dolar yabancı sermaye geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) menkul kıymet istatistiklerine göre yabancılar,27 Kasım-1 Aralık haftasında yabancı yatırımcı borsada 376,4 dolarlık hisse alımı yaptı.

2024 yılına girmeden önce Borsa İstanbul'un yükselmesini sağlayacak 4 etken şu şekilde:

1- Merkez Bankası rezervleri 142 milyar dolara yükseldi. Güven ortamının oluşmasıyla birlikte yabancı yatırımcının ilgisi daha yüksek seviyelere çıkacak.

2- FED’in faiz kararları sabite döndü. Analistler, FED'in 2024'ün üçüncü çeyreğinden itibaren faizleri düşürmeye başlayacağını ifade etti.

3- Dış politikada uygulanan çalışmalar. Türkiye son dönemde uyguladığı yapıcı dış politikasıyla kazan-kazan ilişkisini ön planda tutuyor.

4- Türkiye’nin gri listeden çıkabilmesi için yapılan detaylı operasyonlar. Özellikle yabancı organize suç örgütü liderlerine yapılan operasyonlarla Türkiye gri listeden çıkmaya hazırlanıyor.

Öte yandan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.600 puanın destek, 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtiyor.