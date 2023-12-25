25 Aralık 2023 15:13 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:01

Borsa neden düştü son dakika! Bugün Borsa açılışta, önceki kapanışa göre 31 puan azalışla ve yüzde 0,41 değer kaybıyla 7.526,56 puana indi. Peki borsa neden düştü?

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Güne 31 puanlık bir düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,41'lik bir değer kaybıyla 7.526,56 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi ise yüzde 0,26 oranında azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan, yüzde 0,73'lük artışla orman kağıt basım olurken, en fazla gerileyen sektör ise yüzde 1,45'lik düşüşle spor oldu.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 2,67'lik bir değer kaybıyla 7.557,56 puandan günü tamamlamıştı. Analistler, küresel pay piyasalarında Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında birçok borsada işlem yapılmadığını, açık olan borsalarda da likiditenin oldukça düşük olduğunu belirtti.

Önemli bir bilgi olarak, analistler ABD Merkez Bankası'nın mart ayında politika faizini yüzde 85 olasılıkla düşüreceğini tahmin ediyor ve para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu beklentinin etkili olduğunu belirtiyor. Makroekonomik verilerin, Fed'in adımları üzerinde etkili olabileceği konusunda da uyarıda bulunuyorlar.

Bugün, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi verileri takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 puanın destek, 7.600 seviyesinin direnç olarak konumlandığını belirten analistler, yatırımcılarına bu seviyeleri dikkatle izlemelerini öneriyor.

BORSA NE OLACAK?

Halka arzların etkisiyle düşüşe geçen Borsa İstanbul'u 2024 yılında nelerin beklediği sorusu yatırımcıların odak noktasında. Kritik konuyla ilgili ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Borsa'da yurtiçinde satışların olduğu, yurtdışından da alımların olduğu bir dönemdeydik. Yıl sonu nedeniyle yabancılar tarafında alım zayıf olabilir. Bu nedenle satış baskısı güçlü olabilir. Bist 100 için aşağı yönlü hareketlerde 7.300'ün altına 6800 puana sarkmalar olabilir. Buralardan güçlü tepki gelecektir. 2024 yılında genel olarak yatay devam eden ancak volatilitenin yüksek olduğu bir borsa karşımızda olacak. Seçimlerin yaklaşması ve seçim sonrasında yabancı yatırımcının girişiyle 2024'ün ikinci yarısında daha güçlü yükselişler olacaktır."

Altın ve gümüş tahminleriyle öne çıkan Finans Analisti İslam Memiş, yabancı yatırımcıların istediği ortamın yavaş yavaş oluştuğuna işaret etti. Doların 30 TL'ye yaklaşması borsanın 7000-7500 puanın arasına gelmesiyle artık Türk Lirası'na geçişin hızlanacağını belirten uzman isim, "Yabancı yatırımcılar buna kayıtsız kalmayacak, ocak ayı itibarıyla girişlerini gerçekleştireceğiz. Ocak ayında borsada hızlı yükselişler göreceğiz. Biz 9000'i hedef almıştık. 4400'ten 8000'e kadar olan sizin diliminizdi. Şimdi kenara çekildiniz, sıra onlara geldi. Ocak 15'e kadar ekranı kapatın, işinize bakın. Önümüzdeki 3 hafta yabancı yatırımcılar dipten alacaklar, zirveye götürecekler. Onlar milyon dolarlık yatırımcı. Onlar en az 6 ay, 8 ay bekliyor. Biz şurada bir hafta beklemeye tahammül edemiyoruz yerli yatırımcılar." ifadelerini kullandı.