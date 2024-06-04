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Borsa kritik desteklere çekildi! Dolarda dikkat çeken hareketler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Borsa kritik desteklere çekildi! Dolarda dikkat çeken hareketler...

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! Dolarda dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Bu sabah en düşük 32,12 TL’yi gören dolar, öğle saatlerinde yukarı yönelerek, gün içinde 32,60 TL’nin üzerini test etti. Akşam saatlerinde dolar 32,50 TL’ye yakın seyrederken; Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, yüzde 1,82 değer kaybıyla birlikte 10.364’ten kapanış gerçekleştirdi. Çeyrek altın da dolardaki yükselişten destek bularak, günler sonra tekrar 4 bin TL’nin üzerine çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda bugün, son haftalarda alışılmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Dün 32,17 TL’den kapanan ve sabah saatlerinde de bu seviyelere yakın seyreden dolar, gün içinde yükselişe geçerek, 32,60 TL’nin üzerini test etti. Akşam saatlerinde işlemler 32,50 TL’ye yakın seyrediyor. Dolar, en son mayıs ayının ilk haftasında 32,60 TL’yi test etmişti. Bugün yüzde 1’in üzerinde artan dolar, böylece son 4 haftanın en yüksek seviyelerini görmüş oldu.

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TCMB BAŞKANINDAN “ENFLASYON” VURGUSU

Bugün, Anayasa Mahkemesi tarafından dikkat çeken bir karar açıklandı. TCMB Başkanının, süresinden önce görevden alınabilmesine imkân tanıyan düzenleme, Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi.

Öte yandan TBMM’de bugün sunum yapan TCMB Başkanı Fatih Karahan da; sıkı para politikası çerçevesinde, piyasadan, 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektiklerini belirterek, enflasyonda kalıcı bir kötüleşmeye imkan vermeyeceklerini vurguladı.Borsa kritik desteklere çekildi! Dolarda dikkat çeken hareketler... - 2. Resim

BORSA KRİTİK DESTEKLERDE

Bu arada Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 10.620 seviyesini görse de bu seviyelerde tutunamadı. Endeks, gelen satışların etkisiyle birlikte yüzde 1,82 değer kaybetti ve 10.364 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Son iki haftanın en düşük noktasından günü tamamlayan BİST100; TL bazında kritik 10.300-10.400 bandına çekildi. Analistler, satışların devamı halinde borsada 10.050’ye varabilecek geri çekilmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Borsa kritik desteklere çekildi! Dolarda dikkat çeken hareketler... - 3. Resim

OSN ALTIN GERİLEDİ, GRAM YÜKSELDİ

Bugün altın fiyatı küresel piyasalarda geriledi. Ons altın yüzde 1’i aşan değer kaybıyla birlikte 2325 dolara kadar düştü. İçeride gram altın ise dolardaki hareketlilikten destek buldu ve 2440 TL’de tutundu. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 2430 – 2480 TL alım ve satım aralığında seyrederken; çeyrek altının satış fiyatı bugün 4 bin 40 TL’ye kadar yükseldi.

Borsa kritik desteklere çekildi! Dolarda dikkat çeken hareketler... - 4. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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