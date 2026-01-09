Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da geçen yıl 3,94 milyar dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Böylece 2017’nin ardından ilk defa 2025’te yabancılar net alıcı konumuna geçti. Yabancının geçen yıl en çok alım yaptığı hisse Aselsan olurken, en fazla satışı ise SASA Polyester’de yaptılar.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da 2025 yılında gerçekleşen yabancı yatırımcı işlemleri belli oldu. BİST verilerine göre geçen senenin Ocak-Aralık döneminde yabancı yatırımcılar 3 milyar 942 milyon 735 bin dolarlık net hisse senedi alımı yaptılar.

Yabancı yatırımcılar son olarak 2017 yılında 1,78 milyar dolarlık alımla yılı pozitif bölgede tamamlamışlardı. 2018-2024 yılları arasında ise yabancılar, borsada net satış tarafında yer almışlardı. Böylece 2025’te yabancılar, 7 yıl aranın ardından net alıma geçtiler.

YABANCININ EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Ocak-Aralık 2025 döneminde yabancı yatırımcının en çok alım yaptığı hisseler şöyle:

-ASELS: 817,48 milyon dolar

-TCELL: 510,46 milyon dolar

-TUPRS: 501,53 milyon dolar

-ASTOR: 388,23 milyon dolar

-AKBNK: 200,69 milyon dolar

-TTKOM: 198,36 milyon dolar

-GARAN: 193,60 milyon dolar

-EREGL: 187,27 milyon dolar

-TRALT: 136,13 milyon dolar

-ISCTR: 126,07 milyon dolar

Borsada 7 yıl sonra ilk! 2025’te yabancının aldığı ve sattığı hisseler

YABANCININ EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Ocak-Aralık 2025 döneminde yabancı yatırımcının en çok satım yaptığı hisseler ise şunlar:

-SASA: -248,35 milyon dolar

-AEFES: -118,62 milyon dolar

-KCHOL: -117,25 milyon dolar

-PGSUS: -116,10 milyon dolar

-MPARK: -101,54 milyon dolar

-MAVI: -98,33 milyon dolar

-KONTR: -56,09 milyon dolar

-ENKAI: -52,36 milyon dolar

-TKFEN: -51,46 milyon dolar

-BIMAS: -43,82 milyon dolar

BİST 100 ENDEKSİ %14,56 YÜKSELDİ

2025 yılında BİST 100 endeksi %14,56 primle 11.251 seviyesinden kapanış yapmıştı. Yabancı yatırımcının en çok alım yaptığı hisse olarak öne çıkan Aselsan ise geçen yıl %219,99 gibi yüksek bir getiriye imza attı. Turkcell geçen yıl %0,32 yükselirken, TÜPRAŞ %29,95, Astor Enerji %2,63ve Akbank da %7,63 prim yaptı.

