Borsaya TÜFE, altın fiyatlarına FED morali! Ons, gram ve BİST100'de dikkat çeken yükseliş

Piyasalarda son dakika! Günlerdir yatay seyreden altın fiyatı bugün %1,5 prim yaptı. 3 Temmuz işlem günü tamamlanmak üzereyken ons altın 2360 doları ve gram altın 2470 TL’yi geçti. ABD’de özel sektör istihdam verisinin beklenti altında kalması ve FED’den eylül ayında faiz indirimi beklentilerinin artması, altında yönü yukarı çevirdi. Bu arada içeride enflasyonun beklenti altında kalmasıyla birlikte, borsa da %2’yi aşan primle 10.650’yi geçti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Piyasalarda hafta ortası işlemler tamamlanırken, altın ve borsada dikkat çeken yükseliş yaşanıyor. Sıcak gelişmelere bakıldığında, bugün haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı.

Aylık bazda %1,64 gelen TÜFE, beklentilerin oldukça altında kaldı. 6 aylık TÜFE %24,73 oldu. Bu oran aynı zamanda, emeklilere yansıyan zam farkı da olacak.

Öte yandan 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin belli olmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına da 1, 41 TL ile 1,81 TL arasında ÖTV güncellemesi geldi. Sigarada ÖTV zammı 6,50 TL olarak gerçekleşecek.

ZAMLARIN TÜFE’YE ETKİLERİ

Son gelen ara zamların bundan sonraki süreçte, özellikle aylık TÜFE rakamlarına yansımaları dikkatle takip edilecek. Ekonomi yönetimi, aylık enflasyonun, 2024’ün geriye kalan döneminde yüzde 2 civarında gerçekleşmesini önemsiyor. Böylece yıl sonu yüzde 38’lik enflasyon hedefi de tutturulacak.

TÜFE’de yaşanacak gerileme, muhtemel faiz indirimlerinin zamanlaması ve miktarını da belirleyecek. Bu sebeple döviz kurları tarafından da süreç yakından izleniyor.

BORSADA YÜKSELİŞ HIZLANDI

Borsa tarafında BİST100 endeksi bugün daha belirgin bir yükseliş sergiledi. Endeks, %2’yi aşan primle birlikte 10.650’nin üzerine çıktı. TÜFE’de haziranda aylık beklentinin %2,2 olduğunu belirten analistler, “Ancak %1,64 şeklinde gelen veri piyasalara moral oldu. Tek bir veriye bakarak iyimser olmamakla birlikte, bu trendin devam etmesinin, hisse senetleri için orta ve uzun vadede pozitif olabileceğini söyleyebiliriz” görüşünü aktardı. Endekste 10.850 kritik direnç olarak gösteriliyor.

KÜRESEL PİYASALARDA NE OLDU?

Bu arada bugün ABD’den özel sektör istihdam verisi geldi. Buna göre istihdam; haziranda 165 bin beklentiye karşılık 150 bin arttı. Faiz politikası için önemli olan istihdam rakamlarındaki zayıf seyir, “güvercin FED” öngörülerini destekledi. Eylül ayında ilk faiz indirimi beklentisi tekrar ağırlık kazanmaya başladı. Altın fiyatlarında da yön yukarı döndü.

ALTINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Dünkü işlemlerde 2329 dolardan kapanan ons altında işlemler, bugün akşam saatlerinde %1,5 primle 2363 dolardan devam ediyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı da benzer bir yükselişle 2474 TL’yi test ediyor. Analistler, cuma günü tarım dışı istihdam verilerinin de beklenti altında kalması halinde, gram altında 2500 TL’nin test edilebileceğini belirtiyor.