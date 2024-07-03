Gram altında beklenen ralli başlıyor! İslam Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken uyarılar

Türkiye'de günlerdir merakla beklenen haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Piyasalarda hareketlilik başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Gram altın serbest piyasalarda 2460-2470 lira aralığında. Ufak da olsa yukarı yönlü hareketlilik var. Ons altın daha yatay. Bu kez makası açıyorlar. Ucuz almayı fırsat gördürmüyorlar. Fiziki altın tarafta makas aralığına dikkat etmek gerekiyor" sözleriyle yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

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Piyasalarda gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisine çevrilmişti. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu. Bunun üzerine gram altında hareketlilik görüldü. Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için uyarılarda bulundu.

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İslam Memiş'in değerlendirmelerinde öne çıkanlar şöyle:

"TEPKİ ALIMLARI CILIZ KALIYOR"

Borsa İstanbul 10 bin 390 puanda. 10 bin 400 puanda takıldı. Borsa tarafında kazançların vergilendirilmesi haber akışları ile baskılanma oluyor. Tepki alımları cılız kalıyor.

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"40-45 LİRA BANTLIK DEĞER BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR"

Dolar kuru stabil. 32.58'de. Dolar endeksinde de 105.45 var. Burada da sakin bir seyir var. Eylül itibarıyla dolar uçacakmış beklentileri var. Buna inanıyorlar. Doların bir yatırım aracı olmadığını her videomda ifade ediyorum. Birikim akla gelince dolar akla geliyor. Dolar TL kurundaki değer artışlarından bahsetmiyorum, doların getirisinden bahsediyorum. Türk Lirası karşısındaki 40-45 lira bantlık değer beklentimiz devam ediyor ama karşısında gram altını, gümüş de hesaplamak lazım. Bunu yapmayan doları yatırım aracı olarak görüyor.

"UCUZ ALMAYI FIRSAT GÖRDÜRMÜYORLAR"

Gram altın serbest piyasalarda 2460-2470 lira aralığında. Ufak da olsa yukarı yönlü hareketlilik var. Ons altın daha yatay. Bu kez makası açıyorlar. Ucuz almayı fırsat gördürmüyorlar. Fiziki altın tarafta makas aralığına dikkat etmek gerekiyor.