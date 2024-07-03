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6 aylık enflasyon farkıyla beraber bedelli askerlik ücreti zamlanarak 217 bin 870 TL oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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6 aylık enflasyon farkıyla beraber bedelli askerlik ücreti zamlanarak 217 bin 870 TL oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TÜFE, haziran ayının enflasyon oranını açıklarken son 6 aylık fark da netleşti. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranının belli olmasıyla beraber bedelli askerlik fiyatları da değişti. Her sene 2 defa artan bedelli askerlik ücretlerinde olan güncellemeden sonra ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Ücret en son 182 bin 609 TL'ydi.

Binlerce vatandaşın gündeminde yer alan bedelli askerlik ücretlerine enflasyon oranından sonra yeni zam geldi. Her yıl 2 defa artan ücretlere gelen zam ile beraber artış gerçekleşti. Bedelli askerlik ne kadar oldu sorusunun cevabı da verilerin açıklanmasıyla netleşti.

ZAM SONRASI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

3 Temmuz günü açıklanan enflasyon oranının ardından bedelli askerlik ücretlerine e zam geldi. 182 bin 609 TL olan ücretler enflasyon farkından sonra 217 bin 870 TL oldu. Böylece bedelli fiyatlarına 35 bin 261 TL zam uygulandı.

6 aylık enflasyon farkıyla beraber bedelli askerlik ücreti zamla beraber 217 bin 870 TL oldu - 1. Resim

ÖDEME NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik ücret ödemelerinde şartları sağlayanlar peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan etmesi halinde yapılabilecek.

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ KAÇ TL?

2023 Ocak ve Haziran döneminde bedelli askerlik 104 bin 84 TL olurken Temmuz - Aralık döneminde 122 bin 351 TL'ye çıkmıştı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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