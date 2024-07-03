6 aylık enflasyon farkıyla beraber bedelli askerlik ücreti zamlanarak 217 bin 870 TL oldu

TÜFE, haziran ayının enflasyon oranını açıklarken son 6 aylık fark da netleşti. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranının belli olmasıyla beraber bedelli askerlik fiyatları da değişti. Her sene 2 defa artan bedelli askerlik ücretlerinde olan güncellemeden sonra ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Ücret en son 182 bin 609 TL'ydi.

Son 6 aylık enflasyon farkının ardından yeni zamlı öğretmen maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 269,31 liraya çıktı

Son 6 aylık enflasyon farkının ardından yeni zamlı öğretmen maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 269,31 liraya çıktı

35 bin TL zamlandı! 2024 bedelli askerlik ücreti belli oldu

35 bin TL zamlandı! 2024 bedelli askerlik ücreti belli oldu

Binlerce vatandaşın gündeminde yer alan bedelli askerlik ücretlerine enflasyon oranından sonra yeni zam geldi. Her yıl 2 defa artan ücretlere gelen zam ile beraber artış gerçekleşti. Bedelli askerlik ne kadar oldu sorusunun cevabı da verilerin açıklanmasıyla netleşti.

ZAM SONRASI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

3 Temmuz günü açıklanan enflasyon oranının ardından bedelli askerlik ücretlerine e zam geldi. 182 bin 609 TL olan ücretler enflasyon farkından sonra 217 bin 870 TL oldu. Böylece bedelli fiyatlarına 35 bin 261 TL zam uygulandı.

ÖDEME NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik ücret ödemelerinde şartları sağlayanlar peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan etmesi halinde yapılabilecek.

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ KAÇ TL?

2023 Ocak ve Haziran döneminde bedelli askerlik 104 bin 84 TL olurken Temmuz - Aralık döneminde 122 bin 351 TL'ye çıkmıştı.