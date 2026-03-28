Orta Doğu'daki savaş sonrası altın, herkesi ters köşe yaptı. Savaşla birlikte yükselmesi beklenen güvenli liman, satış baskısı yedi. Gram altın spot piyasada 6.420 liradan haftayı kapatırken, Kapalıçarşı'da ise şu sıralar 6 bin 726 lira seviyelerinde satılıyor. Peki bu fiyatlardan altın alınır mı? İşte detaylar...

ALTINDA REKOR SEVİYESİ Savaş öncesi dönemde altının gram fiyatı spot piyasada 7 bin 811 lira rekor kırmıştı. Kapalıçarşı'da ise 8 bin 400 liralara kadar çıkmıştı. Ons altın ise 5 bin 595 dolar ile tarihi zirveyi görmüştü.



ALTINDA SATIŞ BASKISI Orta Doğu'daki savaş sonrası İran'ın Hürmüz hamlesi ile küresel petrol ticareti sekteye uğradı. Birçok ülke nakit ihtiyacını karşılamak için altın satışı yaptı. Bu gelişme sonrası satış baskısıyla karşılaşan altın geriledi.



HERKES AYNI SORULARI SORUYOR Altın fiyatlarındaki gerileme sonrası, yüksek fiyatlardan altın alanlar "Altın tekrar yükselir mi?" sorusuna, alım için bekleyenler ise "Bu fiyatlardan altın alınır mı?" sorusuna cevap aramaya başladı.

RJO Futures Kıdemli Piyasa Stratejisti Daniel Pavilonis, herkesin merak ettiği soruların cevabını verdi. Pavilonis, son satış dalgasının önemli bir alım fırsatı olduğunu söyledi.

"ALTIN ALMAK İÇİN GÜÇLÜ FIRAT" Pavilonis, "Piyasa sert satış gördü ve fiyatlar 200 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Bu, altın almak için oldukça güçlü bir fırsat" dedi.



ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ? Pavilonis, önümüzdeki haftalarda kademeli bir yükseliş beklediklerini ifade ederek, "Önümüzdeki birkaç haftada yavaş ama istikrarlı bir yükseliş görebiliriz. İran kaynaklı risklerin azalması durumunda ise risk iştahı artabilir" değerlendirmesinde bulundu.

