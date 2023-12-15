Bütçe kasımda 75,6 milyar TL fazla verdi

15 Aralık 2023 11:11 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 11:22

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçe dengesi nin kasım ayında 75,6 milyar TL fazla verdiğini açıkladı. Ocak-kasım döneminde bütçe açığı 532,4 milyar TL oldu.

BÜTÇE KASIM AYINDA FAZLA VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kasım ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri raporunu yayımladı. Rapora göre 2023 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 671,2 milyar TL, bütçe gelirleri 746,8 milyar TL ve bütçe fazlası 75,6 milyar TL olarak gerçekleşir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 576,6 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 170,2 milyar TL oldu.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Kasım ayı itibarıyla 671 milyar 183 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 94 milyar 608 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 576 milyar 575 milyon TL olarak gerçekleşti.

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