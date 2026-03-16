Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi şubat ayında 24, 4 milyar lira fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Şubat 2026 dönemi merkezi yönetim bütçe verilerine göre, şubat ayında bütçe giderleri 1 trilyon 329,2 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 353,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece merkezi yönetim bütçesi şubat ayında 24,4 milyar TL fazla verdi.

Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 145,5 milyar TL olurken, faiz dışı fazla 208,1 milyar TL olarak kaydedildi. Bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 artış gösterdi. Faiz hariç giderler yüzde 28,2 artarak 1 trilyon 145,5 milyar TL’ye yükselirken, faiz giderleri yüzde 31,5 artışla 183,7 milyar TL oldu. Bütçe ödeneklerinin gerçekleşme oranı ise geçen yılın aynı ayında yüzde 7 seviyesinde bulunurken, 2026 yılının şubat ayında da aynı seviyede gerçekleşti.

Bütçe şubat ayında 24,4 milyar lira fazla verdi

BÜTÇE GELİRİ ARTTI

Bütçe gelirleri ise şubat ayında yıllık bazda yüzde 87,1 artarak 1 trilyon 353,6 milyar TL’ye ulaştı. Vergi gelirleri tahsilatı da aynı dönemde yüzde 91,8 artışla 1 trilyon 122 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı 2025 yılı şubat ayında yüzde 5,7 iken, 2026 yılında yüzde 8,3’e yükseldi.

BÜTÇEDE İYİLEŞME

Merkezi yönetim bütçesi, 2025 yılı şubat ayında 310 milyar 92 milyon TL açık vermişti. Böylece bütçe, 2026 yılının aynı ayında 24 milyar 366 milyon TL fazla vererek önemli bir iyileşme kaydetti. Geçen yılın şubat ayında 170 milyar 403 milyon TL olan faiz dışı açık da 2026 yılı şubat ayında 208 milyar 62 milyon TL faiz dışı fazlaya dönüştü.

