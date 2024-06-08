Büyükçekmece'de 630 milyon TL'lik dönüşüm! Güneş enerjisi sistemi de olacak

İstanbul Büyükçekmece'de hayata geçirilecek olan 'Ihlamur Konakları' projesi için düğmeye basılırken, lansmana özel kampanyalar dikkat çekiyor.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Büyükçekmece’de Beyaz Group İnşaat ve Cemrem İnşaat tarafından hayata geçirilecek ‘Ihlamur Konakları’ projesinde düğmeye basıldı. Bölgenin en kapsamlı kentsel dönüşüm projesi olma özelliği taşıyan ve ön talep süreci başlayan projede hafriyat çalışmaları da devam ediyor.

Proje, 12 blokta 161 daire ve 34 ticari alandan oluşuyor. Beyaz Group İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Beyaz “Bölgede 15 kentsel dönüşüm projesinde toplam 730 konut 56 ticari bölümü tamamlayarak teslim ettik. Projemizi ortağımız ile birlikte 630 milyon yatırımla hayata geçiriyoruz. Projemizin bu aşamada yüzde 8’lik kısmının satışı gerçekleşti. Kentsel dönüşüm projesinde Büyükçekmece’nin ilk güneş enerjisi sistemini kuran şirketiz diyebilirim” dedi.

YÜZDE 30 PEŞİN 24 AY TL VADELİ KAMPANYA

Cemrem İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Eroğlu da farklı alanlardaki tecrübelerini Ihlamur Konakları’ndaki çalışmalarında değerlendirdiklerini ifade etti.

Dairelerin 1+1’den 5+2 dubleks konut seçeneklerine kadar geniş bir yelpaze ile sunulduğunu belirten Alfa Beta Gayrimenkul Projeler Koordinatörü Esin Karadağ ise “Daireler minimum 117.14 m2’den başlayıp, maksimumda 272,11 m2’ye kadar seçenek sunuyor. Daire fiyatları 4 milyon 958 bin TL’den başlıyor. Bu fiyat üzerinden lansmana özel yüzde 30 peşin 24 ay TL vadeli kampanya ile peşin alımlarda yüzde 10 indirim imkânını sunuyoruz. Ayrıca projemizde arsa takası da fırsat olarak değerlendirilebilir” dedi.