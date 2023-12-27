Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye! Kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

27 Aralık 2023 18:41 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 19:19

Meclis'te yılın son mesaisi sona erdi. Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesini içeren 86 maddelik teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ödemeler birkaç gün içinde hesaplara yatırılacak. İşte detaylar...

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin liralık ek ödemeden faydalanacak.

REKOR CEZA GELİYOR

Torba yasa ile birçok düzenleme de hayata geçecek. Deprem bölgesinde fahiş fiyatla yapılan satışlara rekor ceza verilecek. Kur korumalı mevduat hesaplarının vergi istisnası devam ettirilecek.

SOSYAL MEDYA İÇERİK ÜRETİCİLERİ VERGİ ÖDEYECEK

Yasayla sosyal medyada içerik üreticiler de vergi düzenlemesine dahil edilecek.

MECLİS 2 HAFTA TATİLE GİRDİ

Torba yasa görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte Meclis Genel Kurulu, yılın son mesaisini yaptı. 2 hafta ara verilen Genel Kurul çalışmaları 16 Ocak Salı günü başlayacak.

BAKAN IŞIKHAN: EN KISA SÜRECE HESAPLARDA OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ödemeler, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."