Emekli ikramiyesinde hazırlıklar tamam

23 Aralık 2023 04:21 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 04:24

CEVDET FIRAT ADYOĞMUŞ'UN HABERİ - TBMM Genel Kurulunda bakanlığının bütçesi üzerindeki görüş ve eleştirilere cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan “Çalışmayan emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis’te kabul edilip Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık” dedi. Yeni yılda bütçe doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini anlatan Işıkhan “Bunun yanı sıra, alın terleriyle ülkemizin gelişmesine önemli katkıları olan, başımızın tacı emeklilerimizin ekonomik refahlarının artırılmasıyla ilgili çalışmalarımız yanında, sosyal refahlarının artırılmasına yönelik hazırladığımız projeleri de ivedilikle hayata geçireceğiz. Ayrıca enflasyon farkıyla birlikte 2024 Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükûmet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz” diye konuştu. Işıkhan’ın konuşmasından bazı önemli bölümler şöyle:

BÜYÜMEDEN PAY ALACAKLAR

Asgari Ücret Tespit Komisyonundan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz. Tüm paydaşlarımızla diyalog ve istişare hâlinde ve açık yüreklilikle süreci yürütüyoruz çünkü biz emeğin kutsallığına inanıyoruz. Ne çalışanlarımızı, ne memurlarımızı, ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz, ezdirmediğimiz gibi büyümeden pay vermeye de devam edeceğiz. 2016 yılında başlattığımız işverene asgari ücret desteğini 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla sigortalı başına aylık 500 liraya yükselttik. 2023 yılının ilk 9 ayı için 1,7 milyon iş yerine yaklaşık 24,8 milyar lira asgari ücret desteği verdik.

5 MİLYON YENİ İSTİHDAM

2028 yılı sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayarak işsizlik oranımızın yüzde 7,5’e gerilemesini hedeflemekteyiz. İstihdam ve çalışma alanında başta özel politika gerektiren gruplar olmak üzere, toplumun tüm kesimlerine yeterli bir gelirle, kayıtlı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı şartlarda iş imkânlarının sağlanması temel hedefimizdir.

“HER EVDE BİR ÇALIŞAN OLACAK”

Özellikle deprem bölgesindeki illerimize yönelik esneklikler sağlayarak bölgeye olan desteğimizi daha da artıracağız. Öncelikle ve özellikle gençler olmak üzere, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemlerini hayata geçireceğiz.

YAPILANDIRMADAN 27 MİLYAR LİRA GELDİ

Sosyal güvenlik sisteminde sürdürülebilirliği daha da güçlendirmek amacıyla prim borçlarının takip ve tahsilat süreçlerini etkinleştireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz. Kayıtlı, sigortalı istihdamın artırılması başta olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 17 farklı prim teşviki, destek ve indirimi uyguluyoruz. Ayrıca son yapılandırma uygulamamızla birlikte, 166 milyar lira SGK’nın alacağı yapılandırılmış, kasım ayı itibarıyla bu alacağın 27 milyar lirasından fazlası tahsil edilmiştir.