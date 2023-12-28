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    ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL NE ZAMAN YATACAK? Tarih ilk kez açıklandı! İşte ödeme tarihleri...

    Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? Çalışan emekli, esnaf ve çiftçilerin büyük bir merakla beklediği çalışan emekliye yatırılacak 5 bin TL'lik ödemenin tarihi belli oldu. Açıklamayı Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Peki çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak?

    ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL NE ZAMAN YATACAK? Tarih ilk kez açıklandı! İşte ödeme tarihleri...
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? Geçtiğimiz ay çalışmayan 12 milyıon emekliye yapılan 5 bin liralık ödemeden sonra çalışan emekliler de şikayette bulunmuş ve devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girerek kalan 4 milyon emekliye de bu ödemelerin yapılacağını ifade etmişti. Çalışan emekliye 5 bin liralık ödemenin tarihi ilk kez açıklandı. Peki çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

    ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL NE ZAMAN YATACAK? 

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır." dedi.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EmekliÖdeme
    Haberler > Ekonomi > ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL NE ZAMAN YATACAK? Tarih ilk kez açıklandı! İşte ödeme tarihleri...
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