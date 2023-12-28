ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL NE ZAMAN YATACAK? Tarih ilk kez açıklandı! İşte ödeme tarihleri...

28 Aralık 2023 16:39 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 16:41

Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? Geçtiğimiz ay çalışmayan 12 milyıon emekliye yapılan 5 bin liralık ödemeden sonra çalışan emekliler de şikayette bulunmuş ve devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girerek kalan 4 milyon emekliye de bu ödemelerin yapılacağını ifade etmişti. Çalışan emekliye 5 bin liralık ödemenin tarihi ilk kez açıklandı. Peki çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır." dedi.