Çanakkale yangını, konut sigortasının önemini gösterdi! Zararınızı 1 haftada tahsil edebilirsiniz

Çanakkale yangını, konut sigortasının önemini gösterdi! Zararınızı 1 haftada tahsil edebilirsiniz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çanakkale yangını, konut sigortasının önemini gösterdi! Zararınızı 1 haftada tahsil edebilirsiniz
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çanakkale’deki orman yangınında çok sayıda ev ve aracın da zarar görmesi, konut sigortası ve kaskonun önemini bir kez daha gösterdi. TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, “Konutu zarar görenler hem konutunun, hem de içindeki eşyaların hasarını sigortadan alabilir” dedi.

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, vatandaşların konut, iş yeri ve araçlarında yaşadıkları zararı, sigortası olması durumunda 1 hafta içinde sigorta şirketinden tahsil edebileceğini söyledi. Bağcı, “Konut poliçelerinin içinde yangın teminatı otomatik olarak yer alır. Bundan dolayı konutu zarar görenler hem konutunun, hem de içindeki eşyaların hasarını sigortadan alabilir. Konut ve iş yeri yangın sigorta poliçelerinde muafiyet de yok. Bina sahibi ise binanın tamamı, kiracıysa içinde bulundurduğu makineler, elektronik cihazlar ve ürünlerin hepsi sigorta kapsamına girer. Bu durum araç için de geçerli. Eğer kasko poliçesi varsa bunun içinde otomatik yangın teminatı da bulunur” dedi.

“EKSİK SİGORTA YAPTIRMAYIN”

Vatandaşı eksik sigorta yaptırmaması konusunda uyaran Bağcı, “Bize en çok gelen şikâyetler arasında ‘eksik sigorta’ bulunuyor. Bunun da genelde eksik ödeme ve poliçe bedellerinin eksik yapılmasından kaynaklandığı görülüyor. 1 milyonluk eşyanızın tamamının yandığını varsayarsak, 1 milyonluk hasarınız var. Eksik sigorta yapıldıysa bunun yarısı kesilir. Vatandaş kalan yarısını alır. Karşılaştığımız en büyük problem bu. Vatandaşa tavsiyemiz; sigorta yaptırırken iş yeri ve konutlarının metrekaresini ve değerini tam göstermeleri, ayrıca eşya bedellerini ve demirbaş bedellerini kontrol etmeleri. Hasarın güncel tutarı için sigorta eki zeyili yaptırmaları gerekir, yoksa hasarda eksik ödeme ile karşılaşma ihtimalleri artar” diye konuştu.

“KONUTLARIN %60’I SİGORTASIZ”

Turusan Bağcı, sigorta sayılarına ilişkin rakamları da paylaşarak şu bilgileri verdi:

Türkiye’deki sigortalanabilir konutların konut poliçesi olarak baktığımızda yaklaşık yüzde 40’ı sigortalı diyebiliriz. Yüzde 60’ının sigortası yok. Aynı şekilde kasko poliçeleri için de Türkiye’de yaklaşık 34 milyon araç var. Bunun yaklaşık yüzde 25’inin kasko poliçesi var. Yüzde 75’inin kasko poliçesi maalesef yok. Yine, büyük sanayi işletmelerinde sigortalılık oranı yüzde 90’a yakın. Ancak sanayinin bel kemiği diyebileceğimiz KOBİ’lerde bu oran yüzde 30’larda.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

