Çanakkale yangını, konut sigortasının önemini gösterdi! Zararınızı 1 haftada tahsil edebilirsiniz

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, vatandaşların konut, iş yeri ve araçlarında yaşadıkları zararı, sigortası olması durumunda 1 hafta içinde sigorta şirketinden tahsil edebileceğini söyledi. Bağcı, “Konut poliçelerinin içinde yangın teminatı otomatik olarak yer alır. Bundan dolayı konutu zarar görenler hem konutunun, hem de içindeki eşyaların hasarını sigortadan alabilir. Konut ve iş yeri yangın sigorta poliçelerinde muafiyet de yok. Bina sahibi ise binanın tamamı, kiracıysa içinde bulundurduğu makineler, elektronik cihazlar ve ürünlerin hepsi sigorta kapsamına girer. Bu durum araç için de geçerli. Eğer kasko poliçesi varsa bunun içinde otomatik yangın teminatı da bulunur” dedi.

“EKSİK SİGORTA YAPTIRMAYIN”

Vatandaşı eksik sigorta yaptırmaması konusunda uyaran Bağcı, “Bize en çok gelen şikâyetler arasında ‘eksik sigorta’ bulunuyor. Bunun da genelde eksik ödeme ve poliçe bedellerinin eksik yapılmasından kaynaklandığı görülüyor. 1 milyonluk eşyanızın tamamının yandığını varsayarsak, 1 milyonluk hasarınız var. Eksik sigorta yapıldıysa bunun yarısı kesilir. Vatandaş kalan yarısını alır. Karşılaştığımız en büyük problem bu. Vatandaşa tavsiyemiz; sigorta yaptırırken iş yeri ve konutlarının metrekaresini ve değerini tam göstermeleri, ayrıca eşya bedellerini ve demirbaş bedellerini kontrol etmeleri. Hasarın güncel tutarı için sigorta eki zeyili yaptırmaları gerekir, yoksa hasarda eksik ödeme ile karşılaşma ihtimalleri artar” diye konuştu.

“KONUTLARIN %60’I SİGORTASIZ”

Turusan Bağcı, sigorta sayılarına ilişkin rakamları da paylaşarak şu bilgileri verdi: