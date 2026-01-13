Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Kasım verilerine göre cari denge 4 ay sonra açık verirken, kaydedilen açık ekonomistlerin beklentisini de aştı. Cari denge ekim ayında 457 milyon dolarlık cari fazla vermişti. Kasım verileriyle cari işlemler hesabı art arda 4 ay fazla vermesinin ardından negatife dönmüş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım 2025'e ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre, kasım ayında cari işlemler hesabı 3 miyar 996 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 132 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 385 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİNİ AŞTI

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler cari işlemler hesabının kasım ayında 3 milyar 107 milyon dolar açık vermesini tahmin etmişti. Böylece açık ekonomistlerin beklentisini de aşmış oldu. Cari denge ekim ayında 457 milyon dolarlık cari fazla vermişti. Böylece cari işlemler hesabı art arda 4 ay fazla vermesinin ardından negatife döndü.

Cari denge 4 ay sonra açık verdi

YILLIK AÇIK 22,3 MİLYAR DOLAR

Yıllıklandırılmış verilere göre, Kasım ayında cari açık yaklaşık 23,2 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 68,4 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,3 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,8 milyar dolar ve 328 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 3 milyar 926 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 717 milyon ABD doları ve 3 nilyar 108 milyon ABD doları oldu.

FİNANS HESABI

2025 yılı Kasım ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar ABD doları ve krediler 30,1 milyar ABD doları katkı verirken; net portföy yatırımları 3,0 milyar ABD doları, ticari krediler 1,4 milyar ABD doları ve net efektif ve mevduatlar 6,5 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 19,4 milyar ABD doları oldu.

TÜRKLERDEN YURT DIŞINDA 201 MİLYON DOLARLIK GAYRİMENKUL ALIMI

Kasım ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 343 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 990 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 647 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 201 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 218 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

PORTFÖY YATIRIMLARI

Portföy yatırımları Kasım ayında 1 milyar 24 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 59 milyon dolar net satış ve DİBS piyasasında 1 milyar 646 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 169 milyon dolar, 611 milyon dolar ve 64 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 467 milyon dolar, 94 milyon dolar ve 2 milyar 17 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 784 milyon dolar net artış ve 428 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 356 milyon dolar net artış kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 766 milyon dolar net azalış oldu.

