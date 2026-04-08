Milli içeceğimiz çayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına yüzde 10 zam yaptı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli.

2026 yaş sezonu için geri sayım başladı. Önümüzdeki ay başlaması beklenen yeni sezon öncesi çay fiyatlarına zam geldi.

ÇAYA YÜZDE 10 ZAM

Bloomberg'ün haberine göre, Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü kuru çay fiyatlarına yüzde 10 zam yaptı. ÇAYKUR, zamlı tarifeleri toptancı bayilere ve distribütörlere gönderdi.

ÇAY ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

Tüm kuru çay türlerinde geçerli olacak ortalama yüzde 10'luk zammın 8 Nisan itibarıyla geçerli olacağı öğrenildi.

