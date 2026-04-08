Türkiye Gazetesi
Çaya zam! ÇAYKUR yeni listeyi bayilere gönderdi
Milli içeceğimiz çayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına yüzde 10 zam yaptı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli.
2026 yaş sezonu öncesinde Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) kuru çay fiyatlarına yüzde 10 zam yaptı.
- ÇAYA YÜZDE 10 ZAM yapıldı.
- Zamlı tarifeler toptancı bayilere ve distribütörlere gönderildi.
- Tüm kuru çay türlerinde geçerli olacak ortalama yüzde 10'luk zammın 8 Nisan itibarıyla geçerli olacağı öğrenildi.
2026 yaş sezonu için geri sayım başladı. Önümüzdeki ay başlaması beklenen yeni sezon öncesi çay fiyatlarına zam geldi.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
Ateşkes sağlandı, petrol sert düştü! Akaryakıta tarihin en büyük indirimi bekleniyor
ÇAYA YÜZDE 10 ZAM
Bloomberg'ün haberine göre, Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü kuru çay fiyatlarına yüzde 10 zam yaptı. ÇAYKUR, zamlı tarifeleri toptancı bayilere ve distribütörlere gönderdi.
ÇAY ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
