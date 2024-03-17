Cevdet Yılmaz deprem bölgesinde duyurdu: “Yıl sonunda 200 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da deprem bölgesine yönelik yatırımlara ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz “Yıl sonunda 200 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ile bu yıl yapılacak yatırımlara ilişkin açıklamada bulundu. Malatya’da yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin açılışına katılan Yılmaz, “Deprem bölgelerinde şu ana kadar 46 bin civarında konutu teslim ettik. Her ay 15-20 bin konut teslim ederek yıl sonunda inşallah 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız” dedi.

DEPREM BÖLGESİNE MERKEZİ BÜTÇEDEN 930 MİLYAR TL

Malatya’da yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, deprem bölgelerinde devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler de paylaştı.

Yılmaz, “11 ilimizi, 14 milyon nüfusumuzu etkileyen bir deprem yaşadık. Bazı ülkelerden daha büyük bir yüzölçümü ve nüfusu ifade ediyor. Geçen yıl merkez idareden deprem bölgelerine 930 milyar Türk lirası harcama yaptık. Bu yılın bütçesinde ise sadece merkezi idareden 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayırdık." dedi.

200 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

Deprem bölgesinde kalıcı konutların inşasının sürdüğünü belirten Yılmaz, "Neler yapıyoruz; öncelikle kalıcı konutlar inşa ediyoruz. Hak sahiplikleri belirlendi. Şimdi kalıcı konutları bitirip hak sahiplerine teslim ediyoruz. Şu ana kadar 46 bin civarında konutu teslim ettik. Her ay 15-20 bin konut teslim ederek yıl sonunda inşallah 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Malatya’da 17 Şubat’ta 6 bin 181 konutun kurası çekildi, 18 bin konutun yapımı ise devam ediyor. Ayrıca Malatya’da 54 bin haneye 3 milyar liraya yakın kaynağı aktarmış durumdayız. Çok sayıda vatandaşımız da konteynerlerde çeşitli hizmetlerden istifade ediyorlar. İnşallah en kısa sürede kalıcı konutlarına kavuşacaklar“ şeklinde konuştu.

MALATYA'DA BİR KURA DAHA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Malatya’nın deprem öncesinden daha güzel bir şehre dönüştürüleceğini kaydeden Yılmaz, “Yakın bir gelecekte cumhurbaşkanımız bir kez daha kura çekimi gerçekleştirecek, Malatya’mızda bin civarında hak sahibi çekilecek kura ile konutlarına kavuşacak. Ekonomik olarak Malatya eskisinden daha iyi bir hale gelecektir. Bir süre sonra deprem öncesinde daha fazla nüfus, daha fazla güçlü ekonomik yapıya deprem bölgeleri kavuşacaktır." diye konuştu.