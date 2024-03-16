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Haberler > Politika > Murat Kurum, deprem bölgesindeki 650 bin konutu hatırlattı: İstanbul'un 39 ilçesinde de yapacağız

Murat Kurum, deprem bölgesindeki 650 bin konutu hatırlattı: İstanbul'un 39 ilçesinde de yapacağız

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yerel seçimlere 14 gün kala çalışmalarını hızlandıran Cumhur İttifakının İBB adayı Murat Kurum, vatandaşlarla sahur programında bir araya geldi. Mevcut CHP'li İBB yönetimini eleştiren Kurum, "Bu 31 Mart'ta geleceğimize, geleceğimizle ilgili yapacağımız yatırımları diğer taraftan da İstanbul'un kaynaklarını rant görenleri ve İstanbul'un kaynaklarını çarçur edip kendi geleceği için harcayanları oylayacağız" dedi. Kurum, deprem bölgesinde yapılan 650 bin konutu da hatırlatarak, İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacaklarını kaydetti.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için 14 gün sonra sandığa gidecek. Yerel seçimde geri sayım hız kesmeden devam ederken kritik virajda adaylar da çalışmalarını hızlandırdı. 

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, bu kapsamda Bahçelievler'de bir restoranda düzenlenen "Gaziantep Hemşehri Sahuru" programında vatandaşlarla bir araya geldi. 

DEPREM BÖLGESİNDEKİ 650 BİN KONUTU HATIRLATTI

Burada konuşan Kurum, İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacaklarını dile getirerek, "Onlar 'Yapamaz.' dedikleri yerde biz 650 bin konutumuzu asrın felaketinde nasıl yaptıysak aynı anlayışla İstanbul'un 39 ilçesi için yapacağız. Burada bu konutlarımızın sağlam, güvenli hale gelene kadar burada hiçbir annemiz yastığa başını koyduğunda huzursuz uyumayacağı bir İstanbul için yine kollarımızı sıvadık ve bu anlayışla çalışacağız, bu konutlarımızı yapıp İstanbul'umuzu dirençli hale getireceğiz" dedi.

'İSTANBUL'UN KAYNAKLARINI ÇARÇUR EDİP...'

Kurum, yerel seçimlere 14 gün kaldığını hatırlatarak, "Bu seçimde liyakat, ehliyet ve bir tarafta da işte burada verdiği vaatleri unutan bir belediyecilik anlayışını oylayacağız. Bu 31 Mart'ta geleceğimize, geleceğimizle ilgili yapacağımız yatırımları diğer taraftan da İstanbul'un kaynaklarını rant görenleri ve İstanbul'un kaynaklarını çarçur edip kendi geleceği için harcayanları oylayacağız" dedi ve şöyle devam etti:

"Burada bütün Gaziantepli kardeşlerimden ricam gidilmedik ev, çalınmadık kapı bırakmayalım. Tüm kardeşlerimizin gönüllerine girelim. Onları kucaklayalım, projelerimizi, hayallerimizi anlatalım. İstanbul hayalimizin etrafında hep birlikte kenetlenelim. 15 gün sonra sandığa gittiğimizde oy kullanma kabininde karşımızda partilerin bulunduğu uzun bir çarşaf liste olacak ama bunca partiye rağmen karşımızda iki seçenek olacak. İnsanımız bu iki seçenekten birisine oy verecek. Ya hayatımızı her anıyla kolaylaştıranlara ya da günden güne zorlaştıranlara oy vereceğiz. Ya İstanbul'u ihya etmeye çalışanlara ya da İstanbul'u 5 yıldır ihmal edenlere oy vereceğiz." 

Kurum, İstanbullulara söz vererek, "Nasıl geçmişte gittiğim her ilde söz verdim, o sözleri tuttuysam, inşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte hem trafik çilesini hem deprem korkusunu gidermek için tüm arkadaşlarımızla tüm bakanlarımızla uyum içerisinde çalışacağız." dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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