Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi: Firmalarımızın haklarını savunmak için gerekeni yapacağız

Türkiye'nin ardından AB! Çinli araçlara bir ek vergi kararı daha

Türkiye'nin ardından AB! Çinli araçlara bir ek vergi kararı daha

Çin'den ithal edilen araçlara getirilen ek vergi piyasayı nasıl etkileyecek? İşte tüm merak edilenler

Çin'den ithal edilen araçlara getirilen ek vergi piyasayı nasıl etkileyecek? İşte tüm merak edilenler

Ticaret Bakanlığı, Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi getirmişti. Bu hamle sonrası Çin'den Türkiye'nin aldığı karara ilişkin bir çağrı geldi. Türkiye'nin ayrımcı tarifelere son vermesini isteyen Çin Ticaret Bakanlığı, "Türkiye'nin elektrikli otomobil tarifesine dair aldığı karara şiddetle karşıyız. Firmalarımızın haklarını savunmak için gerekeni yapacağız" açıklamasında bulundu.

Türkiye geçtiğimiz günlerde Çinli araçlara ek vergi getirdi. Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Çin menşeli araçlara 7 Temmuz 2024 itibariyle ek yüzde 40 vergi getirildi. Böylece Çin’den ithal edilen her araç için yüzde 10 gümrük vergisi ve yüzde 40 ek vergi olmak üzere toplamda yüzde 50’lik bir vergi söz konusu oldu.

AB DE EK VERGİ GETİRDİ

Türkiye'nin ardından Avrupa Birliği (AB) de benzer bir karar alarak Çinli araçlara ek vergi getirdi. Buna göre AB üyesi ülkeler, Çinli araçlara 4 Temmuz'dan itibaren yüzde 38,1'e varan ilave vergi uygulayacak.

ÇİN'DEN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Alınan kararlar sonrası Çin'den konuyla ilgili Türkiye'ye bir çağrı geldi. Bloomberg News'un aktardığı habere göre, Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin ayrımcı tarifelere son vermesi istendi.

"FİRMALARIMIZIN HAKLARINI SAVUNACAĞIZ"

Çin Ticaret Bakanlığı, "Türkiye'nin elektrikli otomobil tarifesine dair aldığı karara şiddetle karşıyız. Firmalarımızın haklarını savunmak için gerekeni yapacağız" açıklamasında bulundu.