Çukurova Uluslararası Havalimanı Orta Doğu'nun hava üssü olacak

Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde’deki vatandaşlara hizmet verecek olan havalimanı hızlı tren hattı ve Kalkınma Yolu Projesine entegre yapısıyla Türkiye’nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacak.

Türkiye’nin gökyüzüne açılan 58. kapısı olan Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün hizmete giriyor. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak havalimanı; Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde’deki 5 milyona yakın vatandaşa hizmet verecek.

Hızlı tren hattı ve Kalkınma Yolu Projesine entegre çalışacak havalimanı Türkiye’nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacak.

"KALKINMAYA BÜYÜK KATKILARI OLACAK"

Havalimanında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere Kalkınma Yolu Projesiyle Basra Körfezi’nde inşa edilmekte olan FAV Limanı’ndan başlayıp ülkemizde Şırnak Ovaköy’e, oradan da Ege Denizi’ne, Karadeniz’e ve Akdeniz’e açılacak olan çok önemli bir ticaret koridorunu hayata geçiriyoruz. FAV Limanı’ndan Londra’ya kadar kara yolu ve demir yolu

ile Avrupa’nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız. Çukurova Bölgesi, Kalkınma Yolu’nun ülkemizdeki ilk duraklarından biri olacak ve bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına büyük katkıları olacak. Bu noktada Çukurova Uluslararası Havalimanı da hem bölgemizin hem de ülkemizin havacılık alanında uluslararası bir aktarma merkezi olması adına önemli bir yatırım oldu” dedi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı inşa ederken eş zamanlı olarak bağlantı yolları çalışmalarını da başlattıklarını dile getiren Uraloğlu “Havalimanımızın kara yolu bağlantısını sağlayan yolumuzu 15,9 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladık. Havalimanımıza hem D-400 devlet yolundan hem de otoyoldan ulaşım sağlanacak. Havalimanı bağlantı yolları ile yolcu taşımacılığının yanı sıra; Mersin Limanı, Mersin ve Adana Organize Sanayileri, İskenderun Körfezi Sanayi Tesisleri, Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi sanayi ve ticaret bölgelerinden gelen ihracat ürünlerinin kara yolu ve demir yolu ile havalimanına ulaşımını da sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

ADANA VE MERSİN’DEN TRENLE 23 DAKİKA

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Yolu Hattı ile entegre olacak demir yolu bağlantısı üzerinde ise çalışmaları yoğunlaştırdıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu şunları kaydetti:

"Hattımızı 2026 yılında hizmete açmayı hedefliyoruz. Demir yolu bağlantımız tamamlandığında hem Adana’dan hem de Mersin’den trene binen vatandaşlarımız Çukurova Uluslararası Havalimanı’na yaklaşık 23 dakikada hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilecek. Havalimanı bölgesel kalkınmanın da lokomotifi olacak. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacak.

Havalimanı bölgedeki tarım ve sanayi ürünlerinin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracak. Bu da bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyellerini artırmasını sağlayacak."

Açılışı için bölge insanını daha fazla bekletmemek adına altyapı inşaatını öz kaynaklarla hızlıca bitirdiklerinin altını çizen Uraloğlu “CAT-II standardında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliği ile ana pistimizi inşa ettik. Pistimiz bu durumuyla en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkân sağlayacak. Yine altyapı projesi kapsamında; 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliği ile acil durumlar için de uygun olan yardımcı pisti, 2 adet yüksek sürat taksi yolu, 48 uçak kapasiteli yaklaşık 279 bin metrekare apronu, 21 uçak kapasiteli yaklaşık 56 bin metrekare genel havacılık apronu, 2 adet yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi imalatları da tamamladık” diye konuştu.

AĞAÇ FORMUNDA TASARLANDI

Bakan Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı ile sivil havacılık sektörünün gelişimi adına yeni bir imza daha attıklarını vurgulayarak “Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova’nın narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile süslü, Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan mimari dokunuşlarla bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu” diye konuştu.

244 MİLYON AVROYA MAL OLACAK