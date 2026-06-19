Türkiye'nin kayısı başkenti Malatya'da hasat için geri sayım başlarken, yaş kayısının satışı ise başladı. Dalında 60 ila 80 TL arasında alıcı bulan kayısının fiyatı, market ve pazarlarda 150 TL'ye kadar çıkıyor.

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin büyük bir bölümünün karşılandığı Malatya'da yeni sezonda hasat için gün sayılırken, yaş kayısı ise tezgahlarda yerini aldı. Kent merkezinde kayısı satışı yapan esnaf Mehmet Şahin, bu yıl hava şartlarına bağlı olarak sürecin gecikmeli ilerlediğini belirtti. İlk ürünlerin Pütürge ve Doğanyol bölgesinden geldiğini aktaran Şahin, "Babam 35 yıllık kayısıcı, ben de 5 yıldır bu işle uğraşıyorum. Yaş kayısı tezgahlarda yerini aldı. Hava şartlarından dolayı biraz gecikme oldu ama şu an piyasada ürün mevcut ve satışlar devam ediyor" dedi

TARLA VE MARKET ARASINDAKİ FİYAT FARKI

Bahçelerdeki fiyatlara ilişkin de bilgi veren Şahin, dalında kayısının 70 ila 80 TL, islimli 60 ila 65 TL arasında, tezgah fiyatlarının ise 125 ila 150 TL bandında olduğunu ifade etti.

Dalında 60, markette 150 TL! Yazın sevilen meyvesi tezgahlarda yerini aldı

"3 GÜNDE İDEAL KIVAMA GELİR"

Malatya kayısısının iç piyasada farklı bölgelerden gelen ürünlerle karşılaştırılmasına da değinen Şahin, Mersin Mut ve Iğdır Şekerpare kayısısının piyasada yer aldığını ancak kurutmalık kalite açısından Malatya kayısısının öne çıktığını söyledi.

Mut ve Iğdır kayısısının Malatya kayısısının yerini tutmayacağını kaydeden Şahin, "Malatya kayısısı güneşte kurutulduğunda 3 gün içinde ideal kıvama gelir. Kabaaşı, Hasanbey ve Hacıhaliloğlu çeşitleri Malatya'nın marka değerini oluşturan kayısıdır" diye konuştu.

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