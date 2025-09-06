Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Deniz ulaşımında kış tarifesi başlıyor! Bilet fiyatları yarı yarıya ucuzlayacak: Tam 16, indirimli 12, abonman 8 TL

Kocaeli'de 8 Eylül itibarıyla deniz ulaşımında kış tarifesine geçiliyor. Yoğun hatlarda sefer sayıları artırılırken, bilet ücretleri de yarı yarıya ucuzlayacak. İndirim ile tam bilet 16 TL, indirimli 12 TL ve abonman için ise 8 TL olacak. İşte detaylar...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Eylül Pazartesi günü itibarıyla deniz ulaşımında kış tarifesine geçiyor. Yeni tarife ile birlikte hem sefer sayıları artırılıyor hem de ücretler yarı yarıya indiriliyor. Yeni uygulamanın, Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında devam eden çalışmalar sırasında vatandaşlara hem kolaylık sağlaması, hem zaman hem de ekonomik açıdan katkı sunması bekleniyor.

YOĞUN HATLARDA SEFERLER ARTTIRILIYOR

Ulaşımda vatandaşların konforunu arttırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren büyükşehir, özellikle yoğun kullanılan hatlarda yapılan sefer artışlarıyla deniz ulaşımını daha erişilebilir ve rahat hale getiriyor. Artan sefer sayıları, indirimli bilet tarifeleri ve yeni ulaşım entegrasyonlarıyla vatandaşlar için daha hızlı, daha konforlu ve çevre dostu ulaşım ağı kuruluyor.

Deniz ulaşımında kış tarifesi başlıyor! Bilet fiyatları yarı yarıya ucuzlayacak: Tam 16, indirimli 12, abonman 8 TL - 1. Resim

SEFERLER ARTTIRILDI, ÜCRETLERE İNDİRİM GELDİ

Başiskele’de devam eden "Ulaşım Koridoru Projesi" ile entegre olarak planlanan tarife kapsamında, D-130 Karayolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Karamürsel, Gölcük ve Değirmendere ile İzmit arasında gerçekleştirilen vapur seferleri artırılırken, deniz ulaşımını daha konforlu ve erişilebilir hale getirmek adına tam, indirimli ve abonman bilet ücretlerinde yüzde 50 oranında indirim uygulandı. Deniz ulaşımında uygulanan indirim ile tam bilet 16 TL, indirimli 12 TL ve abonman için ise 8 TL oldu.

Deniz ulaşımında kış tarifesi başlıyor! Bilet fiyatları yarı yarıya ucuzlayacak: Tam 16, indirimli 12, abonman 8 TL - 2. Resim

BAŞİSKELE ULAŞIM PROJESİNE ENTEGRE UYGULAMALAR

Projeye destek sağlayan ‘Park Et, Devam’ uygulaması ile büyükşehir tarafından kente kazandırılan otoparklar değerlendirilerek vatandaşların araçlarını bu noktalara park etmeleri ve deniz ulaşımına kolayca geçiş yapmaları planlanıyor. Bu sistem sayesinde hem bireysel araç kullanımının azaltılması teşvik edilecek hem de toplu taşımaya entegrasyon sağlanacak. Böylece vatandaşların ekonomik ve çevreci bir toplu taşıma alternatifi olan deniz ulaşımını daha fazla tercih etmeleri hedefleniyor.

